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Unas merecidas vacaciones para León XIV en Castel Gandolfo

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Stefano Tammaro | Stefano Tammaro

Aerial view of the Papal Palace of Castel Gandolfo.

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I.Media - publicado el 06/07/26
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Tras un primer año de pontificado particularmente intenso, el Papa se toma un respiro para disfrutar de la tranquilidad de la residencia papal de verano, sin dejar de celebrar el rezo del Ángelus los domingos con los fieles

Ha llegado el momento de las vacaciones para León XIV. Tras un año de pontificado intenso, el Papa finalmente se toma un descanso estival. Según anunció la Prefectura de la Casa Pontificia, el pontífice llegó este domingo por la tarde, 5 de julio, a Castel Gandolfo, donde permanecerá hasta el 27 de julio.

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Tags:
castelgandolfopapa leon xivvacaciones
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