Nicaragua: El obispo Abelardo Mata es arrestado por las autoridades

La detención, el 30 de junio, del obispo Abelardo Mata, obispo emérito y figura histórica de la oposición al régimen nicaragüense, ha generado gran preocupación. Si bien las autoridades afirmaron el 4 de julio que había sido liberado tras una investigación por corrupción, miembros de la oposición y Estados Unidos sostienen que sigue detenido

La dictadura nicaragüense prosigue su campaña para desmantelar la Iglesia Católica. Figuras de la oposición nicaragüense en el exilio y medios de comunicación han denunciado el arresto del obispo Abelardo Mata, crítico del gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, al igual que Estados Unidos. El obispo, arrestado el 30 de junio, fue supuestamente liberado, según una nota del Ministerio del Interior fechada el sábado 4 de julio. Sin embargo, varias figuras de la oposición, entre ellas la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, denuncian esto como una mentira política. "Cualquier declaración publicada por la dictadura es una mentira. El obispo no está en su domicilio. Sacerdotes informados del caso me lo han confirmado", escribió en X.

Según el Ministerio del Interior, el obispo emérito Abelardo Mata, de 80 años, fue arrestado en el marco de una investigación por corrupción. "Tras una investigación necesaria sobre el origen de sus bienes y sus vínculos familiares, incompatibles con su sacerdocio, el obispo Abelardo Mata ha regresado a su domicilio", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado. El comunicado añadió que las autoridades le tomaron declaración sobre diversos delitos.

Abelardo Mata, de 80 años, había celebrado misa en Estelí, al norte de Managua, dos días antes de su arresto el martes, según informaron medios nicaragüenses y miembros de la oposición en el exilio. El lunes 29 de junio, fue detenido durante varias horas y luego regresó a su domicilio "bajo vigilancia", pero posteriormente fue arrestado y llevado a un "lugar desconocido", según los periódicos de la oposición Confidencial y La Prensa.

Una figura influyente

El obispo Mata es una de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica en Nicaragua, conocido por sus críticas al gobierno, según un perfil publicado por el medio Artículo 66. Se retiró en 2021. "Cuando celebra misa, reza por la Iglesia y sus obispos, incluidos los exiliados", declaró Martha Patricia Molina a la AFP.

"Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien fue arrestado arbitrariamente por la dictadura de Murillo-Ortega", escribió el sábado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. en X. El obispo octogenario "no representa ninguna amenaza para el régimen y su salud es delicada". "Condenamos la continua y cruel persecución y represión religiosa de la dictadura de Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar", agregó.

La detención del obispo Mata forma parte de una campaña de represión más amplia contra los líderes de la Iglesia católica. El caso más emblemático es el del obispo Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022 tras denunciar los ataques a la libertad religiosa y el cierre de emisoras de radio católicas. Tras varios meses de arresto domiciliario, en febrero de 2023 fue condenado a más de 26 años de prisión por "traición" y despojado de su ciudadanía, antes de ser finalmente liberado y forzado al exilio en el Vaticano en enero de 2024. Su caso se ha convertido en un símbolo de la represión ejercida por el régimen de Ortega-Murillo contra la Iglesia católica.

La Iglesia Católica perseguida

El presidente Daniel Ortega, un exguerrillero de 80 años que gobernó el país en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, regresó al poder en 2007. Junto a su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 74 años, gobierna con mano de hierro y prohíbe toda forma de oposición, llegando incluso a perseguir y obstaculizar la misión de la Iglesia Católica, a la que responsabiliza de haber apoyado las protestas de 2018 que dejaron aproximadamente 300 muertos.

Cientos de sacerdotes, órdenes religiosas y obispos católicos han sido expulsados ​​desde entonces, y las universidades católicas se han visto obligadas a cerrar, al igual que los medios de comunicación católicos. Las procesiones y otros eventos religiosos en Nicaragua se han visto drásticamente restringidos e impedidos por las autoridades, que vigilan de cerca a los sacerdotes y a todas las comunidades religiosas que aún permanecen en el país.