Tres lecciones espirituales de la vida de San Junípero Serra

San Junípero Serra, el "Apóstol de California" tuvo dificultades y fallos, pero nos da lecciones con su vida de que se esforzó por alcanzar la santidad

Hay muchas lecciones que aprender de la vida de San Junípero Serra, el fraile franciscano que sembró las semillas del Evangelio en el estado de California.

Su legado sigue siendo muy complejo, pero a lo largo de su vida San Junípero quiso seguir la voluntad de Dios y predicar la Buena Nueva a todo aquel que quisiera escucharla.

Cuando San Juan Pablo II visitó Estados Unidos en 1987, destacó tres lecciones espirituales que podemos aprender del "Apóstol de California".

1 NINGUNO DE NOSOTROS ESTÁ EXENTO DE EVANGELIZAR A LOS DEMÁS

El padre Serra era un hombre convencido de la misión de la Iglesia, conferida por el propio Cristo, de evangelizar el mundo, de «hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» (Ibíd., 28, 19). La forma en que cumplió esa misión se ajusta fielmente a la visión que tiene hoy la Iglesia de lo que significa la evangelización: «… la Iglesia evangeliza cuando busca convertir, únicamente mediante la fuerza divina del mensaje que proclama, tanto las conciencias personales y colectivas de las personas, como las actividades que realizan, y las vidas y los entornos concretos que les son propios» (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 18).

Todos estamos llamados a evangelizar en nuestra vida cotidiana, un mandato que se expresa de diferentes maneras, pero que sigue siendo válido para nosotros en todo momento, independientemente de nuestra situación vital.

2 DEBEMOS TRATAR A LOS DEMÁS CON EL MÁXIMO RESPETO Y DIGNIDAD

No solo llevó el Evangelio a los indígenas americanos, sino que, como persona que vivía según el Evangelio, también se convirtió en su defensor y paladín. A los 60 años viajó desde el Carmelo hasta la Ciudad de México para interceder ante el virrey en su nombre —un viaje que le llevó dos veces al borde de la muerte— y presentó su ya famosa «Representación» con su «carta de derechos», cuyo objetivo era la mejora de todos los aspectos de la actividad misionera en California, en particular el bienestar espiritual y físico de los nativos americanos.

Todo el mundo merece respeto, y debemos tratar a los demás tal y como son, como hijos de Dios, independientemente de cualquier otro factor.

3 SER CRISTIANO SERÁ DIFÍCIL Y ESTARÁ LLENO DE OBSTÁCULOS

El padre Serra y sus compañeros misioneros compartían la convicción, presente en todo el Nuevo Testamento, de que el Evangelio es una cuestión de vida y salvación… ¿Qué otra explicación puede haber para las penurias que soportaron libre y alegremente, al igual que san Pablo y todos los demás grandes misioneros que les precedieron: viajes difíciles y peligrosos, enfermedades y aislamiento, un estilo de vida ascético, trabajo arduo y también, como san Pablo, esa «preocupación por todas las iglesias» (2 Cor. 11, 28) que Junípero Serra, en particular, experimentó como presidente de las misiones de California ante todas las vicisitudes, decepciones y oposiciones.

Ser cristiano no es fácil, y si vivimos verdaderamente nuestra fe, nos encontraremos con muchos obstáculos en nuestro camino. La clave está en perseverar en dar testimonio de Cristo.

San Junípero sigue siendo una figura inspiradora de la historia de Estados Unidos, un santo que siguió la llamada de Dios en su vida y viajó con valentía a una tierra desconocida para llevar el Evangelio de Jesucristo a personas que nunca habían oído hablar de él.