Ángelus: León XIV llama a la humildad cristiana

El papa León XIV advirtió contra la arrogancia intelectual y espiritual en la Iglesia católica, invitando a los fieles a redescubrir la humildad, «la verdadera sabiduría de Dios», durante la oración del Ángelus de este domingo 5 de julio de 2026. Lamentó, en particular, los casos en los que «la doctrina degenera en orgullo», y aseguró que seguir los pasos de Cristo no significa vivir «una ascética que mortifica», sino descubrir una «escuela de libertad».

El Papa León XIV advierte en el Ángelus contra la arrogancia en la fe y recuerda que seguir a Cristo no es mortificación, sino un camino de libertad

A pesar de las altas temperaturas que azotan la capital italiana, varios miles de fieles se han reunido al mediodía en la plaza de San Pedro, bajo la ventana del Palacio Apostólico. Dirigiéndose a ellos, el Papa estadounidense-peruano explicó, antes de recitar la oración mariana, que el estilo de Dios consiste en revelarse «a los más pequeños», mientras permanece oculto «a los sabios y a los entendidos».

En esta breve reflexión, el pontífice se centró en una actitud de ensimismamiento intelectual y denunció a aquellos que están «tan imbuidos de sus propias ideas que no reconocen la presencia de Cristo». Para él, si la «verdadera sabiduría de Dios» se expresa en la humildad, la sabiduría humana, por su parte, puede transformarse en arrogancia, y entonces «la doctrina degenera en orgullo».

León XIV insistió en que la enseñanza de Cristo —la del sacrificio por los demás en su cruz— se dirige ante todo a aquellos «que más sufren». Volvió a recordar que el camino del cristiano no es «una ascesis que mortifica», sino una «escuela de libertad». Según él, si el peso de la cruz puede calificarse de «ligero» y «dulce», es por una única razón: «porque el Señor lo lleva primero y junto a todos nosotros, sin dejarnos nunca solos ante lo que nos abruma ».