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Ángelus: León XIV llama a la humildad cristiana

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ALBERTO PIZZOLI | ALBERTO PIZZOLI

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I.Media - publicado el 05/07/26
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El Papa León XIV advierte en el Ángelus contra la arrogancia en la fe y recuerda que seguir a Cristo no es mortificación, sino un camino de libertad

El papa León XIV advirtió contra la arrogancia intelectual y espiritual en la Iglesia católica, invitando a los fieles a redescubrir la humildad, «la verdadera sabiduría de Dios», durante la oración del Ángelus de este domingo 5 de julio de 2026. Lamentó, en particular, los casos en los que «la doctrina degenera en orgullo», y aseguró que seguir los pasos de Cristo no significa vivir «una ascética que mortifica», sino descubrir una «escuela de libertad».

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Tags:
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