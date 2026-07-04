Parejas: ¿vacaciones sin tu pareja, la nueva tendencia?

Cada vez más parejas optan por irse de vacaciones sin su pareja. Una tendencia que refleja una sociedad que valora el desarrollo personal y que invita a tener en cuenta algunos aspectos a los que hay que prestar atención

"Tenía cinco días de vacaciones, mientras que mi esposa no tenía ninguno. Así que me fui con unos amigos a esquiar." "A mi esposo le gusta más el senderismo en la montaña y a mí relajarme a la orilla del mar, así que cada año nos vamos una semana con nuestro respectivo grupo de amigos: él a los Alpes y yo al sur de Francia." ¿La primacía del ocio? ¿El retraso en la edad en que las parejas tienen su primer hijo? ¿El deseo de independencia o de realización personal, ambos muy presentes en la sociedad actual? Sean cuales sean las causas, desde hace unos años se observa una tendencia entre las parejas occidentales, casadas o no: la de irse de vacaciones de vez en cuando sin su pareja, pero con un grupo de amigos o en solitario.

Un artículo del New York Times publicado en mayo y titulado "Te amo, pero no quiero irme de vacaciones contigo" es un ejemplo perfecto de esto. El portal estadounidense destaca, entre otras cosas, la importancia de dedicarse tiempo a uno mismo, de estar en sintonía con uno mismo, de satisfacer las propias necesidades e incluso de reavivar, al reencontrarse, la llama en la pareja…

No se trata de irse cada uno por su lado porque la relación vaya mal, sino de irse cada uno por su lado incluso si la pareja va bien. Un nuevo hábito que genera mucha controversia. "¡A mí ni siquiera se me ocurriría!", exclama Camille, de 35 años, consultora, casada desde hace tres años y sin hijos. "No lo digo porque tenga una visión más bien tradicional del matrimonio, ¡es solo que no tengo ganas de irme de vacaciones sin él! Las vacaciones son precisamente un momento en el que estamos relajados, sin estrés, en el que descubrimos cosas juntos, ¡en el que nos seguimos descubriendo mutuamente!"

Una costumbre que divide

Arthur Bargan | Shutterstock

Yasmine, de unos cuarenta años, madre de dos hijos y enfermera, lleva varios años en remisión de un cáncer. Cada año, se va una semana de vacaciones con las mujeres que conoció durante un viaje organizado por la asociación "A chacun son Everest", que combina caminatas y cuidados para acompañar a las mujeres con cáncer de mama en su camino hacia la recuperación. "Me he mantenido en contacto con tres mujeres; hemos pasado por la misma prueba, los mismos miedos; el vínculo que nos une es muy fuerte", confiesa Yasmine.

"Durante esa semana de vacaciones, todas estamos muy atentas unas con otras, somos cariñosas, nos dejamos mimar, algo que rara vez ocurre en la vida cotidiana: cuando me voy de vacaciones con mi familia, soy yo quien se encarga de la logística, las compras, las comidas, etc. En cambio, esta es una semana en la que realmente descanso, sin ninguna carga mental".

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En cuanto a Christelle, parisina de 37 años, consultora en gestión de proyectos y sin hijos, también disfruta mucho viajar sin su pareja. A ella le encanta viajar, mientras que a su pareja le apasiona la astrofotografía. "Una vez hice un curso con él, ¡pero no me entusiasmó! Así que este año me fui por mi cuenta una semana a Dublín con una organización para perfeccionar mi inglés, y otra semana de viaje al extranjero con una amiga", explica Christelle.

"Creo que, incluso en pareja, es importante seguir haciendo lo que nos gusta, lo que implica no hacer necesariamente todo juntos, al tiempo que se encuentra un equilibrio y se reservan momentos para la pareja también".

¿No deberían pasar ni una sola noche separados?

Una reflexión que no compartía el padre François Potez, un sacerdote muy comprometido con la preparación matrimonial y que no se andaba con rodeos. "Desde hace algún tiempo, observo que muchas parejas jóvenes no siempre se van de vacaciones juntas", escribió en su último libro dirigido a los prometidos, titulado Ya que han decidido amarse. "Lo digo tal como lo pienso: ¡es inconcebible! O, en todo caso, solo de manera totalmente excepcional. No deberían poder pasar ni una sola noche separados, salvo por una obligación importante o una razón profesional", opina.

¿Tomar aire o tomar distancia?

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Una práctica que, ante todo, invita a reflexionar sobre el estado de la relación de pareja. ¿Qué significa el deseo de irse por tu cuenta? ¿Es una forma de huir de la relación? ¿O simplemente el deseo de hacer lo que te gusta? En otras palabras, ¿es "solo" para tomar aire o para tomar distancia?

Si se trata de una huida, pasar una semana cada uno por su lado no sanará las heridas de la pareja, ni mucho menos. Esto podría debilitar aún más el vínculo. Por el contrario, una pareja que está pasando por dificultades necesitará tiempo juntos para expresar las expectativas, las frustraciones y las necesidades insatisfechas que tensan y dañan la relación, y tal vez buscar apoyo profesional.

Adelaida y Michel Sion, quienes desde hace seis años acompañan a parejas de novios en su camino hacia el matrimonio, destacan algunos puntos a tener en cuenta, especialmente al inicio del matrimonio. "Durante el primer año de matrimonio, la prioridad es fortalecer el vínculo conyugal, y ese vínculo se crea al vivir juntos, al hacer cosas juntos", aseguran. "La prioridad es construir esta nueva entidad que es la pareja, es edificar algo, a ser posible sobre la roca".

Cuidado con la distancia