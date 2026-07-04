Lo que ha llevado a una popular escritora atea a rendirse a Dios

La columnista española Ana Iris Simón explica su conversión al catolicismo

Dios llega por todos los lados y a través de un montón de cauces, asegura la escritora Ana Iris Simón. Y confiesa que a ella la atrajo a través del dolor, de personas queridas y de experiencias, algunas extraordinarias y otras cotidianas.

En una entrevista con Josué Moreno, la columnista española habla sobre su conversión al catolicismo y lo que la ha llevado a rendirse a Jesucristo:

1 Personas especiales

Para Ana Iris Simón, su abuela, su pareja y un monje llamado Llorenç, han sido quienes le han abierto el camino a Dios.

Con un abuelo comunista y un padre ateo y anticlerical, de niña conoció la Iglesia católica por su abuela, quien la llevaba a veces a procesiones y a misa.

“Si esta señora cree en Jesús y yo creo en ella más que en nadie en el mundo, porque quiero a mi abuela más que a nadie en el mundo, será verdad esa cosa”, recuerda que pensaba de pequeña.

Ana Iris está convencida de que su abuela la acercó a Dios “y me sigue acercando, y de manera muy alegre, muy intuitiva”.

El día en que Ana Iris cumplió 9 años, su abuela murió. Poco después, la niña decidió bautizarse y hacer la Primera Comunión.

Años después, su pareja, que había iniciado un proceso de conversión antes que ella, fue como otro “imán” que la llevó a Dios.

En una ocasión, tras visitar juntos una céntrica iglesia de Madrid, él le dijo que los dos tenían que recibir la Confirmación. Este sacramento se convirtió en un hito en su camino espiritual.

2 Liturgia

Desde muy pequeña, sin saber por qué, Ana Iris se escapaba a la iglesia y se unía desde los últimos bancos a los católicos que estaban celebrando la misa.

Desconocía las respuestas y los signos, pero notaba que le hacía bien ir. “Me gustaba formar parte de algo, el ritual”, reflexiona. “Creo que era una llamada a algo que se me había negado y que me estaba buscando”.

3 Sufrimiento

“Llegar a Cristo a través del sufrimiento ha sido un descubrimiento”, afirma Ana Iris, recordando un difícil momento de su vida que acabó siendo clave para su conversión.

Su amigo monje le decía que en los grandes momentos de sufrimiento está Cristo, y realmente así pudo experimentarlo.

4 Experiencias místicas

Aunque a la periodista no le gusta explicar demasiados detalles de una significativa experiencia mística que vivió, sí comparte algunos recuerdos de aquel momento.

“Siento la presencia de algo que es Cristo en un punto exacto de mi habitación, arriba a la derecha. Me enfado. Siento: ¿por qué estás aquí? No te lo he pedido”, rememora.

Era un tiempo en el que Ana Iris estaba “haciendo una gran ofensa, algo terrible”, esboza.

Y más tarde ha podido entender que es posible dejarse alcanzar por Dios en los momentos difíciles. “Así se nos manifiesta a los que somos torpes”, dice.

5 Encuentros cotidianos

Además de impactantes experiencias místicas que le han permitido percibir la presencia divina, Ana Iris destaca la importancia de pequeños momentos cotidianos, como ir al parque con sus hijos. “Pienso: es esto, aquí está”, comparte.