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Europa tiene un “potencial único” para afrontar la crisis migratoria, asegura León XIV en Lampedusa

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Pope Leo XIV walks trough the arch of the monument Door of Europe - Porta d'Europa made by the italian artist Mimmo Paladino, during a one day visit to Lampedusa island, south of Sicily, on July 4, 2026.

TIZIANA FABI | AFP

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I.Media - publicado el 04/07/26
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En Lampedusa, León XIV reconoció el potencias que tiene Europa para afrontar la crisis migratoria, pero también para promover la paz y la transición ecológica

"Quienes han muerto en el mar son víctimas tanto de las decisiones tomadas como de las que no se tomaron", declaró León XIV durante la misa celebrada el 4 de julio de 2026 en la isla de Lampedusa. Para abordar la crisis migratoria, el pontífice estadounidense afirmó que "Europa posee un potencial único derivado de su historia y cultura, y por lo tanto, una responsabilidad igualmente grande".

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Tags:
inmigrantespapa leon xivviaje apostólico
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