El secreto de santa Isabel de Portugal para frenar peleas 

Santa Isabel de Portugal nos enseña, con su ejemplo, cómo una madre puede mediar la relación entre padre e hijos. Aquí están sus enseñanzas para todas las madres

Muchas familias enfrentan disputas entre padres e hijos y, en ocasiones, también rivalidades entre ellos. Santa Isabel de Portugal vivió una situación con la que quizás te sientas identificada; por ello, su ejemplo nos dejará mucho que aprender sobre cómo conciliar y mediar relaciones familiares difíciles.

Todos hemos sentido alguna vez la tensión de estar en medio de dos personas que amamos y que no sostienen una buena relación especialmente cuando forman parte de nuestra familia nuclear. Restablecer esos vínculos puede parecer difícil, pero esta santa afrontó una guerra que empezó su hijo Alfonso, quien levantó un ejército contra su padre el rey Dionisio. A pesar de la inminente guerra, ella quedó en el medio, ¿Cómo medio la situación?

Estas son tres claves de santa Isabel para mediar conflictos familiares.

1 No tomar partido, sino el control

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Cuando Isabel se enteró de que su hijo muy querido y su esposo el rey legítimo empezaron a pelear, optó por algo mejor que tomar partido por uno de ellos: se subió a una mula y fue hacia donde se iban a enfrentar. Una vez ahí, se colocó en el centro de la zona de combate y detuvo la batalla entre ambos.

Enseñanza: el primer paso es renunciar a tomar partido, mantener una postura neutra facilitará la convivencia y propiciará el diálogo, antes de que el problema escale. Isabel nos enseña que el objetivo no es que "gane" tu hijo o "gane" tu pareja, sino que gane la paz. Implica la valentía de decir: "Los amo a ambos, y precisamente por eso no voy a permitir que se destruyan".

2 La resiliencia

Sin duda, no es tan fácil como suena tener la postura de mediador. En el caso de Isabel, su esposo dudó de ella y la acusó de haber cometido traición, incluso llegó a desterrarla. Po otro lado, su hijo Alfonso seguía guardando resentimiento. Así que esta mujer santa pagó el precio de la incomprensión de ambos lados.

Enseñanza: Como hemos visto, mediar desgasta. Quien intenta calmar las aguas a menudo recibe reproches, desconfianza o con frases como: "Tú siempre lo defiendes a él" o "no me apoyas lo suficiente".

Pero la lección de Isabel es la firmeza emocional: ella sabía que su misión era más importante que su orgullo herido. No se retiró ni se victimizó; resistió. Por eso nos invita a guardar la calma y cultivar la paciencia para ver los frutos.

3 Ante la crisis familiar, la oración es la mejor aliada

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Santa Isabel nunca recurrió a la violencia, ni a los gritos o palabras fuertes. Ella supo que para mediar la situación era necesario estar presente, decidida y firme. La santa permanecía en oración profunda por su familia y fue así como logró desarmar a los soldados, haciendo que firmaran la paz. No solo su esposo y su hijo, sino también sus ejércitos.

Enseñanza: en el hogar, cuando los ánimos se calientan, la solución nunca es gritar más fuerte, sino más bien mantener la paz interior. La autoridad de esta mujer no venía de la corona, sino de su coherencia y amor. Por ello, nos invita a permitirnos escuchar y así intervenir desde una postura de calma y no del enojo del momento.

La diplomacia es la clave en la familia