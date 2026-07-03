El próximo 4 de julio, León XIV viajará a Lampedusa, la principal puerta de entrada de miles de migrantes al Mediterráneo. Su visita no será solo un gesto simbólico: será un llamado a no acostumbrarnos al sufrimiento de quienes lo arriesgan todo en busca de una vida mejor

Hay lugares que aparecen en las noticias solo cuando ocurre una tragedia. Lampedusa, una pequeña isla italiana situada entre Europa y África, es uno de ellos. Durante años ha sido la primera tierra firme para miles de personas que huyen de la guerra, la pobreza o la persecución. Muchas llegan exhaustas; otras nunca alcanzan la costa. El próximo 4 de julio, el Papa León XIV viajará a este lugar convertido en símbolo del drama migratorio para rezar por las víctimas, encontrarse con quienes sobreviven y recordar al mundo que detrás de cada cifra hay una historia, un nombre y una familia.