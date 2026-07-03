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León XIV recibe la Medalla de la Libertad en vísperas del 250 aniversario de EEUU

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I.Media - publicado el 03/07/26
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Esta medalla, entregada de manera anual, es un honor de gran importancia en Estados Unidos. Reconoce a líderes comprometidos con la defensa de la libertad

"La vitalidad de un país está profundamente ligada al valor que otorga a la vida humana en todas sus formas", dijo el Papa León XIV al recibir la prestigiosa Medalla Americana de la Libertad el 3 de julio de 2026. Desde Roma, al comentar los grandes principios de los padres fundadores de los Estados Unidos, oró para que "Estados Unidos permanezca siempre fiel al sueño que le valió el título de tierra de los libres y patria de los valientes", mientras su país celebra, el 4 de julio, el 250 aniversario de su independencia.

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