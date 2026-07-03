León XIV recibe la Medalla de la Libertad en vísperas del 250 aniversario de EEUU

"La vitalidad de un país está profundamente ligada al valor que otorga a la vida humana en todas sus formas", dijo el Papa León XIV al recibir la prestigiosa Medalla Americana de la Liberta d el 3 de julio de 2026. Desde Roma, al comentar los grandes principios de los padres fundadores de los Estados Unidos, oró para que "Estados Unidos permanezca siempre fiel al sueño que le valió el título de tierra de los libres y patria de los valientes", mientras su país celebra, el 4 de julio, el 250 aniversario de su independencia.

Esta medalla, entregada de manera anual, es un honor de gran importancia en Estados Unidos. Reconoce a líderes comprometidos con la defensa de la libertad

La Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada este año al Papa León XIV, es un honor de gran importancia en Estados Unidos, comparable al Premio Nobel de la Paz. La entrega anualmente el Centro Nacional de la Constitución para honrar a líderes comprometidos con la defensa de la libertad. En los últimos años, ha reconocido a figuras como el activista de Hong Kong Jimmy Lai, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el boxeador Muhammad Ali, el director de cine Steven Spielberg, el presidente soviético Mikhail Gorbachev y el primer ministro británico Tony Blair.

La Medalla de la Libertad está históricamente vinculada a la ciudad de Filadelfia, donde se firmó la Constitución estadounidense en 1787. La entrega de este premio a León XIV coincide con una fecha trascendental en la historia de Estados Unidos, ya que el país de origen del Papa celebrará este sábado el 250 aniversario de su independencia.

En su discurso, leído desde el Vaticano y transmitido en directo al Centro Nacional de la Constitución, el primer papa estadounidense de la historia se describió a sí mismo como "un hijo de este gran país, fundado por hombres y mujeres valientes que soñaron con la libertad y una vida mejor para ellos y sus hijos". Luciendo la medalla que recibió en el Vaticano el 12 de junio, el papa afirmó que se unía a los participantes en Filadelfia, entre los que se encontraban numerosos líderes de otras religiones, "para pedirle a Dios que bendiga el futuro de Estados Unidos".

Valores que deben redescubrirse "con cada generación"

Alabando los "nobles ideales inscritos al comienzo de la Declaración de Independencia" de 1776, León XIV destacó cómo este texto combina el "lenguaje de la Ilustración" y la "gran visión bíblica". Recordó cómo, durante sus 250 años de historia, Estados Unidos se convirtió en un "símbolo de libertad", con la ayuda de "sucesivas oleadas de inmigrantes", pero también "en los momentos más oscuros" de las dos guerras mundiales, "a costa de grandes sacrificios"; de hecho, el padre del Papa desembarcó en Normandía en 1944.

"Sin embargo, como todo estadounidense sabe, el camino para construir una sociedad que encarne estos nobles ideales de libertad y justicia para todos no siempre ha sido fácil", enfatizó León XIV. Hizo un llamado a retomar este camino "en cada generación", con la esperanza de que "Estados Unidos siempre se mantenga fiel al sueño que le valió el título de tierra de los libres y patria de los valientes".

Defensa de la vida y la libertad

Al comentar la Declaración de Independencia de su país, el Papa recordó que el "derecho inalienable a la vida" fue el primer derecho consagrado por su redactor, Thomas Jefferson. "La vitalidad de un país está profundamente ligada al valor que otorga a la vida humana en todas sus formas y condiciones", insistió, haciendo hincapié en que la "grandeza de una nación" se mide por su capacidad para apoyar y defender la vida "desde la concepción hasta la muerte natural".

Tras el derecho a la vida, León XIV hizo hincapié en la importancia de la libertad para los estadounidenses, distinguiéndola, sin embargo, de "la capacidad de actuar a voluntad". "Se fundamenta en la capacidad de la persona humana para conocer la verdad y adherirse a lo que es bueno, incluso a un alto precio", afirmó, elogiando el compromiso de Estados Unidos con la libertad religiosa, garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución, al tiempo que destacaba la "tradición estadounidense" del diálogo interreligioso.

La unidad, un factor en el florecimiento de una nación

"Los antepasados ​​de este país, hombres y mujeres de diversos orígenes, religiones e idiomas, supieron encontrar ese terreno común y la fuerza necesaria para construir un futuro mejor", afirmó el pontífice. Abogando por un "sueño compartido" para su país, recordó el lema latinoamericano "E pluribus unum" —"de muchos, uno"—. "Para que una nación prospere, debe estar verdaderamente unida", aseveró el pontífice, advirtiendo contra las "aventuras efímeras".

"Al aceptar esta distinción, ruego que este 250 aniversario de la fundación de esta gran nación sea una ocasión para un compromiso solemne con aquellos ideales que han hecho de Estados Unidos un país dedicado a la paz y la prosperidad, un país caracterizado por la generosidad y la nobleza de corazón", afirmó el Papa.