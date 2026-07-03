El viaje de León XIV a Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria

El 4 de julio de 2026, el Papa León XIV visitará la isla italiana de Lampedusa, un punto de tránsito clave para los migrantes que intentan llegar a Europa desde el continente africano. Además de situarlo en continuidad con su predecesor Francisco, este viaje del papa estadounidense también suscita interrogantes por su fecha, que coincide con las celebraciones del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos.

Para llegar a Lampedusa, una franja de arena popular entre pescadores y turistas, situada a poco más de 100 km de la costa tunecina, León XIV despegará del aeropuerto de Roma-Ciampino a las 7:45 de la mañana y aterrizará a las 9:00. Allí, seguirá los pasos de su predecesor Francisco, que llegó a la isla trece años antes, casi exactamente el mismo día, el 8 de julio de 2013.

Una etapa clave en el pontificado de Francisco

Poco después de su elección en marzo de 2013, el papa argentino fue alertado sobre la situación en Lampedusa por el arzobispo Francesco Montenegro, presidente de la Cáritas italiana, a quien elevaría al cardenalato dos años más tarde. El arzobispo de Agrigento, la diócesis siciliana que incluye la isla italiana, le había enviado informes que detallaban las condiciones de vida extremadamente precarias de los migrantes en los campamentos de acogida. La muerte en el mar de 40 eritreos, en particular, impactó profundamente al papa, motivándolo a elegir Lampedusa como su primer viaje oficial fuera del Vaticano para "despertar nuestras conciencias".

Este viaje, de apenas una hora y media de duración, marcó la pauta de todo el pontificado de Francisco. Hijo de inmigrantes italianos, se reveló como un firme defensor de los inmigrantes, sin dudar en criticar abiertamente la falta de hospitalidad en el mundo occidental, "encerrado en su propia comodidad que anestesia el corazón".

También ofreció una poderosa demostración de su estilo comunicativo, atípico para un papa, con llamamientos directos y convincentes, especialmente contra la "globalización de la indiferencia", así como gestos contundentes, ampliamente difundidos por los medios. Tal fue el caso cuando subió a bordo del buque guardacostas de Lampedusa para arrojar una corona de flores al mar en homenaje a los inmigrantes ahogados, o cuando decidió celebrar Misa ante los restos de las embarcaciones improvisadas de los inmigrantes que habían logrado cruzar el Mediterráneo.

El papa Francisco (C) saluda a los migrantes durante su visita a la isla de Lampedusa, un destino clave para decenas de miles de personas que buscan emigrar desde África, el 8 de julio de 2013. Photo by OSSERVATORE ROMANO / AFP

La cuestión de la migración no era un tema secundario para León XIV

Trece años después, Lampedusa sigue siendo un punto de entrada preferido para las personas que intentan llegar a Europa. Alrededor de cuarenta migrantes procedentes de la costa tunecina llegaron a la isla en tres embarcaciones el 30 de junio, según la agencia de noticias italiana ANSA.

El Papa León XIV permanecerá en Lampedusa durante tres horas y media. Primero visitará el cementerio de la isla para depositar flores en las tumbas de los migrantes que fallecieron en el mar y fueron sepultados allí por la comunidad local. También se dirigirá al monumento Puerta de Europa, una gran estructura de metal y cerámica abierta al mar e inaugurada en 2008. Creada por el artista italiano Mimmo Paladino, representa el duelo por los migrantes fallecidos y la esperanza de una vida mejor para los que sobreviven. Allí, se reunirá con una familia de migrantes que llegó recientemente a Lampedusa.

Finalmente, el Papa llegará al puerto de Lampedusa, donde inaugurará un muelle rebautizado como "Muelle Papa Francisco". Allí, se dirigirá a un grupo de migrantes atendidos por la Cruz Roja, la organización que gestiona el centro de acogida en la isla. Este no será su primer discurso sobre el tema: el pasado mes de mayo, durante su viaje a las Islas Canarias, otra puerta de entrada a Europa, el Papa estadounidense habló extensamente sobre la migración. Hizo hincapié en la necesidad de considerar el fenómeno en su totalidad, incluyendo el imperativo de acoger y ayudar a los migrantes, el escándalo de la trata de personas, el reto de la integración y la necesidad de una respuesta internacional a la crisis actual.

En Lampedusa, se espera que el Papa León XIV aborde nuevamente estos temas durante su homilía en la misa que celebrará a las 10:30 h en el estadio local. Este será su discurso principal en la isla de 6.000 habitantes. Durante la ceremonia, la estatua de la Virgen de Porto Salvo, patrona de Lampedusa y protectora de sus pescadores, quienes la invocan para un viaje seguro de regreso a puerto, será colocada excepcionalmente en la plataforma. Después de la misa, el Papa regresará al aeropuerto, desde donde partirá a las 12:30 h, con aterrizaje previsto en Roma a las 13:45 h.

¿Una cita polémica?

Finalmente, cabe señalar que, al otro lado del Atlántico, la decisión del Papa de realizar este viaje el 4 de julio ha generado una considerable controversia. De hecho, esta fiesta nacional estadounidense conmemora el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, el acta fundacional de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha anunciado importantes celebraciones para esta ocasión, ante las cuales el viaje del Papa parece particularmente fuera de lugar. Algunos medios de comunicación estadounidenses lo han interpretado como una forma de desafío del pontífice a la Casa Blanca.

Una interpretación desestimada por una fuente vaticana consultada por I.MEDIA , quien insistió en que el viaje fue simplemente una muestra de la preocupación del Papa por la difícil situación de los migrantes. Sin embargo, este tema es motivo de tensión entre el Vaticano y la administración Trump. Al ser cuestionado sobre las deportaciones masivas de migrantes indocumentados en Estados Unidos, el Papa pareció cuestionar las acciones del gobierno estadounidense, instándolo a una profunda reflexión. En abril pasado, esto le valió un ataque mucho más directo del presidente Trump, quien lo acusó de ser "débil ante el crimen".