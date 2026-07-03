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El viaje de León XIV a Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria

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SAMEER AL-DOUMY | SAMEER AL-DOUMY

A migrant sits onboard a RHIB (Rigid inflatable boat) of the ìOcean Vikingî rescue ship after having been rescued from a crowded rubber boat in the search-and-rescue zone off the international waters of Libya, on January 16, 2026.

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I.Media - publicado el 03/07/26
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Casi 13 años después de que el Papa Francisco visitara Lampedusa, León XIV visitará esta isla Italiana que sigue siendo un punto de entrada para los migrantes que intentan llegar a Europa

El 4 de julio de 2026, el Papa León XIV visitará la isla italiana de Lampedusa, un punto de tránsito clave para los migrantes que intentan llegar a Europa desde el continente africano. Además de situarlo en continuidad con su predecesor Francisco, este viaje del papa estadounidense también suscita interrogantes por su fecha, que coincide con las celebraciones del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos.

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Tags:
inmigrantespapa leon xivviaje apostólico
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