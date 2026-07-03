 ¿Imaginar el futuro para decidir mejor el presente? 

¿Es buena idea imaginar un futuro para tomar buenas decisiones? Esta respuesta de la logoterapia nos ayudará a mantener el enfoque y vivir mejor el presente

¿Qué pasaría si antes de tomar una decisión importante pudieras conversar con la persona que serás dentro de diez años? Aunque suene como un ejercicio de ciencia ficción, la psicología y la logoterapia consideran que imaginar nuestro futuro puede ser una poderosa herramienta para actuar con mayor claridad en el presente.

No se trata de adivinar lo que ocurrirá, sino de preguntarnos: ¿qué tipo de persona quiero llegar a ser y qué decisión me acerca más a ella? Para Viktor Frankl, la vida adquiere dirección cuando descubrimos un sentido que trasciende el momento presente. Esa capacidad de proyectarnos hacia un propósito es precisamente la que fortalece nuestras decisiones cotidianas.

Pensar en nuestra versión futura

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Aunque muchas veces pensar de más puede llevarnos a la ansiedad, existe una forma de hacerlo con claridad y de manera propositiva tal cual lo propone el creador de la logoterapia Viktor Frankl.

Principalmente, invertimos la mayor parte del tiempo resolviendo situaciones urgentes como: responder mensajes o correos, cumplir pendientes, buscar satisfacción inmediata, etc.

Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos: "¿Esta decisión me acerca a la vida que quiero construir?" Es ahí cuando aparece uno de los principios centrales de la logoterapia: el ser humano no solo responde a estímulos; también puede orientar libremente su vida hacia un sentido.

Encontrar el propósito en cada decisión

"Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa". Más que imaginar un futuro perfecto, Frankl invita a descubrir un propósito suficientemente importante como para orientar nuestras decisiones presentes. El futuro funciona como una brújula. No porque esté escrito, sino porque nos ayuda a elegir.

Estas son tres claves que te ayudarán a encaminar la toma de decisiones y, sobre todo, analizar y proyectar cómo te ves en un futuro.

1 Un futuro consciente

La logoterapia propone preguntarse:

¿Qué persona quiero ser?

¿Cómo quiero que me recuerden?

¿Qué relaciones deseo conservar?

¿Qué valores quiero que guíen mi vida?

Es una visión ética y existencial del futuro. No material.

2 Haz un ejercicio de tu “yo del futuro”

Frankl propone este ejercicio en donde nos imaginemos dentro de 10 o 20 años; y para ayudarnos, propone las siguientes preguntas:

¿De qué decisiones me sentiré orgulloso?

¿Qué errores me gustaría evitar?

¿Qué conversaciones agradeceré haber tenido?

¿Qué hábito habrá cambiado mi vida?

¿Qué arrepentimiento quiero prevenir?

La respuesta suele aclarar muchas dudas del presente. Puesto que daremos más claridad sabiendo lo que buscamos y nuestro propósito real.

3 Cambio de mentalidad

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La logoterapia nos propone cambiar el enfoque en cada una de las situaciones que afrontamos. Este ejercicio nos demuestra que siempre podemos encontrar la parte positiva, haciéndonos crecer mientras nos lleva a nuestro objetivo de vida.

En lugar de pensar: ¿Qué quiero hacer? Frankl, nos propone ir más allá, preguntándonos:

¿Qué me está pidiendo esta situación?

¿Cuál es la respuesta más coherente con mis valores?

¿Qué decisión respetará más la persona que quiero llegar a ser?

Frankl afirmaba que la vida nos interpela constantemente y somos nosotros quienes respondemos con nuestras acciones.