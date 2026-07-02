Ycare, cantante y peregrino: “El amor salva”

Ycare, cantautor franco-libanés, se lanzó a recorrer las carreteras de la Vendée. En total, recorrió 300 kilómetros entre el mar y las marismas, entre los bosques y los campos. Y por la noche, el artista concluía su jornada con un concierto acústico en algún pueblo. Una aventura edificante y espiritual que cuenta a Aleteia

En esta actualidad, marcada cada día un poco más por los escándalos y la violencia, hay una noticia que ha pasado casi desapercibida en la prensa, y por una buena razón: "Lo bueno no hace ruido". Se trata de un cantante y peregrino tan atípico como simpático, que camina a veces hablando y riendo, y otras veces solo al frente, rezando con los brazos levantados hacia el cielo. Quien se define a sí mismo como el "Forrest Gump de Compostela", después de haber llenado el Zénith de París, el Olympia y la sala Pleyel, quiso "volver a lo esencial".

Una forma para él de "ir a ver a la gente donde no hay salas de conciertos", nos confiesa. A Ycare le gusta la gente, su empatía es desbordante, no hay fingimientos, y ellos se lo devuelven con la misma generosidad. Nos encontramos con él durante una de sus paradas en el Priorato de Grammont y observamos la amistad que mantiene con los caminantes, tanto niños como adultos, que han seguido sus pasos. "Algo pasó en Vendée", cuenta el cantante, aún conmovido por lo que ha vivido.

Aleteia: 300 kilómetros por las carreteras de Vendée, ¿qué te quedas de esta gran aventura?

Ycare

Ycare: ¡Todo! ¡Incluso la lluvia fue una bendición! Fue una suerte que nos cayera encima. Una lluvia casi horizontal entre un océano de trigo amarillo y, aquí, un campo de maíz. No hay nada que comprar, incluso hay cosas que recoger, hay frutas en el suelo. Ya ves, la vida da, el cielo da, todo está ahí. Es una tierra bendita.

¿Es una aventura física, una aventura humana y también una aventura espiritual?

¡Es sobre todo espiritual!

Te gusta correr; podrías haber cruzado la Vendée corriendo o en bicicleta. ¿Por qué caminar?

Porque es lo más natural cuando uno está sano. Pienso en quienes no pueden caminar; muchos nos esperaban en las etapas, rezamos por ellos y los llevamos un poco con nosotros. Pienso en Sandrine, una señora a quien, tras un shock tóxico, le amputaron ambas piernas hace cuatro meses. Vino a Noirmoutier a caminar 500 metros con nosotros, con sus dos muletas, a pesar del dolor.

Caminar es la base de todo: un pie tras el otro; eso libera la mente y desentraña muchas cosas. Por la mañana, todos están muy conversadores y por la tarde, cada uno está en su mente, en su corazón, y al final hablas con Dios. Porque no haces nada solo; una vez más, cuando uno reza y hay alguien en el otro extremo que hace lo mismo que tú, entonces Dios está presente: "Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos" (Mateo 18,20).

Explicas que la fe que te mueve te impulsa a apoyar a las personas que te siguen. ¿Cuál es esa fe que te mueve a ti, Assane, que naciste en una familia musulmana?

Lors de son pèlerinage, Ycare a invité ceux qui voulaient le rejoindre à marcher à ses côtés. Ycare

Nací en una familia musulmana y hoy recorro mi pequeño camino con mi bastón y entro a todas las iglesias que veo, porque allí están las oraciones de la gente grabadas en las paredes y esas paredes las rezuman. Ayer entramos a la capilla del Monte de las Alondras y recé el Padrenuestro en arameo. Hoy, el mundo sufre de un mal que Cristo cura: el del perdón; al mundo le falta amor y ese es su remedio, por eso hablo de Él.

Eso es lo que les digo a las personas todas las noches aquí. El amor salva. Porque Él vino a hablarnos de amor. El amor, cada mañana, nos incumbe a todos. Es un traje que elegimos lucir, llevar puesto y tener un lenguaje impecable que no peque. La fe es la esperanza del amor que habremos sembrado cada día. El amor es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando alguien te molesta, mantente en el amor, lo más cerca posible de tu corazón.