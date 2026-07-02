Roma formaliza la excomunión de los seis obispos lefebvristas

En un decreto publicado el 2 de julio de 2026, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, declaró la excomunión de seis obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) que participaron en consagraciones episcopales el día anterior en Écône, Suiza, celebradas sin mandato de Roma. El cardenal argentino pidió a los fieles laicos y sacerdotes de la comunidad que no se adhirieran al cisma dentro de su organización para evitar la excomunión. Se revocaron las autorizaciones especiales para celebrar los sacramentos del matrimonio y la confesión, otorgadas por el Papa Francisco a los sacerdotes lefebvristas.

Se hizo público un decreto de la Santa Sede en que se afirma el acto cismático de obispos lefebvristas y, por lo tanto, hay excomunión ipso facto

Al igual que en 1988, la Santa Sede esperó solo un día antes de anunciar su decisión, tras la consagración de cuatro obispos en Écône sin el mandato del Papa y en contra de sus deseos, expresados ​​claramente en una carta enviada a la Fraternidad el 30 de junio. La reacción romana provino del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que había estado liderando las conversaciones con la FSSPX desde el 2 de febrero, cuando esta última anunció su intención de nombrar nuevos obispos a toda costa, como lo había hecho su fundador, el arzobispo Marcel Lefebvre.

Esta madrugada se hizo público un decreto firmado por el cardenal prefecto Víctor Manuel Fernández, el arzobispo John Kennedy, secretario de la Sección Disciplinaria, y el arzobispo Armando Matteo, secretario de la Sección Doctrinal. En él se afirma que, "a pesar de las amonestaciones dirigidas al Superior General de la Sociedad de San Pío X", el obispo Alfonso de Galarreta, como obispo consagrante, y el obispo Bernard Fellay, como co-consagrante, cometieron un "acto cismático" —o al menos, en el caso del obispo Fellay, lo "adhirieron públicamente"—. Por lo tanto, quedan excomulgados de facto por segunda vez, tras haber sido excomulgados como obispos consagrados ilícitamente por el arzobispo Lefebvre en 1988, y hasta el levantamiento de la excomunión por Benedicto XVI en 2009.

El dicasterio también señala que los obispos Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, los cuatro nuevos obispos de la Compañía, consagrados en la llanura de Écône el miércoles por la mañana, quedan excomulgados por haber participado también en el acto cismático. Finalmente, el dicasterio subraya: "Se advierte a los clérigos y fieles laicos que no se adhieran al cisma de la Compañía de San Pío X, pues incurrirían automáticamente en la pena de excomunión latae sententiae".

La Doctrina de la Fe acompañó el decreto con una nota explicativa que subraya cómo los "múltiples intentos" de recuperar a los seguidores del movimiento iniciado por el arzobispo Lefebvre durante el pontificado de Pablo VI "han resultado inútiles". Afirma que la situación incluso ha "empeorado" debido a las nuevas consagraciones episcopales, que justifican la caracterización de un cisma, una afirmación refutada por la FSSPX.

Aquellos fieles que "se adhieren formalmente" son excomulgados

Según una nota publicada por el Consejo Pontificio para los Textos Legislativos en 1996 , el dicasterio explica además que los sacerdotes "pertenecientes a la [FSSPX] están en cisma y deben ser considerados cismáticos", y también están sujetos a excomunión. En cuanto a los fieles laicos —la comunidad tradicionalista afirma contar con 600 000 en todo el mundo— , solo aquellos que "se adhieren formalmente" a la FSSPX son considerados cismáticos y excomulgados.

Según la misma nota de 1996, esta adhesión se aplica, por lo tanto, a quienes participan "libre y conscientemente" en la esencia del cisma en lugar de obedecer al Papa, pero también a quienes tienen participación "exclusiva" en las ceremonias y sacramentos religiosos administrados por la FSSPX.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe pide a todos los fieles católicos que se abstengan de participar en las ceremonias y actividades promovidas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) y afirma que sus sacerdotes están "administrando ilegalmente los sacramentos", en particular la confesión y el matrimonio. La Santa Sede considera que las autorizaciones otorgadas a los sacerdotes lefebvristas por el Papa Francisco, que les permitían administrar estos dos sacramentos en 2015 y 2017, son de facto nulas y sin efecto debido a este nuevo acto cismático.