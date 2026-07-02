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Roma formaliza la excomunión de los seis obispos lefebvristas

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AFP

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I.Media - publicado el 02/07/26
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Se hizo público un decreto de la Santa Sede en que se afirma el acto cismático de obispos lefebvristas y, por lo tanto, hay excomunión ipso facto

En un decreto publicado el 2 de julio de 2026, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, declaró la excomunión de seis obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) que participaron en consagraciones episcopales el día anterior en Écône, Suiza, celebradas sin mandato de Roma. El cardenal argentino pidió a los fieles laicos y sacerdotes de la comunidad que no se adhirieran al cisma dentro de su organización para evitar la excomunión. Se revocaron las autorizaciones especiales para celebrar los sacramentos del matrimonio y la confesión, otorgadas por el Papa Francisco a los sacerdotes lefebvristas.

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Tags:
cismaexcomunionsanta sede
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