Palabras de la Iglesia que tal vez no sabías qué significan

El lenguaje de la Iglesia es muy común para quien asiste con frecuencia, pero para algunos puede tratarse de palabras desconocidas, por eso, aprendamos algunas

La Iglesia, que tiene más de dos milenios de historia, ha ido recopilando un rico léxico que compone todo un lenguaje especializado, y consta de palabras que pueden resultar bastante familiares para quienes acuden asiduamente a Misa o reciben formación en algún grupo.

Sin embargo, para los muy jóvenes o quienes se acercan de vez en cuando, puede ser toda una novedad escuchar la terminología que se utiliza en las celebraciones o en su parroquia al realizar algún trámite.

No pretendemos elaborar un diccionario, solamente acotaremos algunas expresiones que podrían resultar muy comunes en la vida parroquial y que podemos localizar en el Código de Derecho Canónico (CIC).

Los obispos y sus territorios

Dentro de la Iglesia católica existe la jerarquía, es decir, nuestro Señor Jesucristo confió a los Apóstoles y sus sucesores la triple misión de enseñar, santificar y regir. Ellos lo cumplieron estableciendo comunidades donde dejaron a cargo a otros sacerdotes y obispos con la debida sucesión apostólica - es decir, en línea directa con los Apóstoles - .

Con referencia a ellos, tenemos estas palabras:

Arquidiócesis - Es una diócesis regida por un Arzobispo. Iglesia: Es la comunidad de bautizados que son hijos de Dios. Iglesia particular: Diócesis que es regida por un obispo (CIC 369) Obispos: Por institución divina son los sucesores de los Apóstoles (CIC 375). Papa: Es Obispo de Roma y el sucesor de San Pedro. Provincia eclesiástica: Un conjunto de diócesis sufragáneas presididas por un metropolitano, que es a su vez arzobispo de una diócesis (CIC 431 § 1; 435). Que una diócesis sea sufragánea quiere decir que pertenece a la Provincia eclesiástica.

Los sacerdotes y los laicos

Leemos en el Código de Derecho Canónico que:

Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo (204 § 1).

De esos fieles, algunos hombre son llamados por Dios para la vida clerical:

Clérigos: Son aquellos fieles que han recibido el sacramento del orden: diáconos, presbíteros y obispos. Sacerdotes: Son los presbíteros y los obispos.

Los sacerdotes pueden estar a cargo de una parroquia - que es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia particular (CIC 515 § 1) - donde encontramos:

Decanato: Un grupos de parroquias dentro de una diócesis que están bajo la tutela de un decano. También se le conoce como arciprestazgo (CIC 553 § 1 ). Decano: Un sacerdote elegido por el obispo para representarlo en un decanato. También se le llama arcipreste o vicario foráneo (CIC 553 § 1 )

Y la gran mayoría del pueblo de Dios, son los laicos: