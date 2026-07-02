Lo que Juan Pablo II tenía que decir sobre la fundación de Estados Unidos

Durante las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, el Santuario Nacional de San Juan Pablo II ha inaugurado una nueva exposición: "Un nuevo nacimiento de la libertad"

Este verano, el Santuario Nacional de San Juan Pablo II en Washington, D.C., invita a los visitantes a una nueva exposición, "Un nuevo nacimiento de la libertad: San Juan Pablo II y la fundación de los Estados Unidos de América", que estará abierta hasta el 9 de agosto en honor al 250 aniversario de la Declaración de Independencia. La exposición explora las siete visitas del Papa San Juan Pablo II a los Estados Unidos y sus reflexiones sobre los temas cristianos de la fundación estadounidense, como la verdad, la libertad frente a la opresión y "una nación bajo Dios".

Las visitas de un santo a los Estados Unidos

Juan Pablo II visitó Estados Unidos siete veces, incluyendo dos breves escalas en Alaska. Entre las ciudades que visitó se encuentran Detroit, Nueva York, Baltimore, Chicago, Washington D. C., Denver, Filadelfia, Phoenix, San Antonio, San Francisco, Nueva Orleans y Des Moines.

La exposición muestra fotos, recuerdos e incluso regalos de presidentes de la época del Papa en Estados Unidos. Desde pegatinas para coches con la leyenda "Vi al Papa" hasta pases de metro para los eventos papales y el Papa como protagonista de la revista Life, los visitantes del Santuario podrán reconocer algunos de los objetos por su propia experiencia en visitas papales. Los materiales de la exposición fueron cedidos en préstamo por diócesis, museos y universidades de todo el país para esta colección temporal.

El Papa sobre los principios fundacionales de Estados Unidos

Tras haber vivido bajo la opresión de los regímenes nazi y comunista, Juan Pablo II tenía una perspectiva valiosa, fruto de una gran experiencia, sobre cómo vivir una vida de libertad, fe e independencia. Existen cinco ocasiones documentadas en las que habló sobre la Declaración de Independencia al pueblo estadounidense.

1976 - Filadelfia, Pensilvania

Antes de convertirse en papa, el cardenal Karol Wojtyla habló en el Congreso Eucarístico Internacional, calificando el 4 de julio como "el día en que maduró el anhelo de libertad en la sociedad estadounidense".

1979 - Misa Papal en Filadelfia, Pensilvania

Durante su primera peregrinación papal a Estados Unidos, el Papa Juan Pablo II pronunció su discurso más recordado sobre la Declaración de Independencia, a la que calificó como "ese documento extraordinario". Según él, contenía "una solemne declaración de la igualdad de todos los seres humanos, dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables". Estos derechos, continuó, son universales, "sólidos principios morales… consagrados para siempre en vuestra historia".

1984 - Ciudad del Vaticano

En su discurso al primer embajador estadounidense, William Wilson, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Estados Unidos, el Papa demostró su familiaridad con la Declaración de Independencia al referirse a Dios con los mismos títulos que aparecen en el documento. Según el Santuario, el Papa reconoció la veracidad de estos títulos al llamar a Dios "Dios de la Naturaleza", "el Creador", "el Juez Supremo" y "la Protección de la Divina Providencia".

1987 - Miami, Florida

Cuando el Papa se reunió con el presidente Ronald Reagan, le planteó a Estados Unidos el reto de mantenerse "verdaderamente consciente" de los títulos divinos utilizados en la Declaración, como se mencionó anteriormente. Consideraba que la fidelidad a los principios de la Declaración era fundamental para la misión de Estados Unidos en el mundo. "Un nuevo nacimiento de la libertad", le dijo al presidente, "es necesario una y otra vez".

1995 - Baltimore, Maryland

El Papa calificó los documentos fundacionales (la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos) como el “gran baluarte” de Estados Unidos contra el colapso de la democracia. Estos documentos, afirmó, fundamentan al país en la ley natural “escrita por Dios en los corazones humanos”. Fue aquí, en Baltimore, donde pronunció el ahora famoso desafío: “Estados Unidos, defiende la vida… desde la concepción hasta la muerte natural”.

Ideas que siguen siendo relevantes hoy en día.

"Por su propia experiencia en Polonia, el Papa Juan Pablo II sabía lo preciosa que es la libertad y lo frágil que puede ser", afirma Stephen White, director ejecutivo del Santuario Nacional de San Juan Pablo II. White explica que el Santuario organizó esta exposición con motivo del 250 aniversario porque "estas reflexiones siguen siendo tan profundas y relevantes como cuando las expresó por primera vez durante sus visitas a Estados Unidos y sus encuentros con líderes estadounidenses"