El Vaticano define cómo reintegrarse en la Iglesia Católica tras el cisma de la FSSPX

Tras las consagraciones de obispos de la Fraternidad de San Pío X, el Vaticano publicó las directrices para que laicos y sacerdotes se reintegren en la Iglesia Católica

El 2 de julio de 2026, el Vaticano publicó sus directrices para los seguidores cismáticos del movimiento lefebvrista que deseaban reintegrarse a la Iglesia Católica, tras las consagraciones ilegales de obispos del día anterior. Se describen dos procedimientos: uno para sacerdotes y otro para laicos, quienes deben, entre otras cosas, profesar su aceptación de las enseñanzas del Concilio Vaticano II, rechazadas por su movimiento tradicionalista.

Tras la consagración de cuatro obispos sin mandato papal el 1 de julio en Écône, Suiza, todos los obispos participantes quedaron excomulgados de facto. De igual modo, los sacerdotes de la Sociedad de San Pío X se encuentran en una situación cismática y ya no pueden celebrar válidamente confesiones ni matrimonios. Apenas unas horas después de confirmar la excomunión, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) propone ahora una vía de "reconciliación" con Roma a los seguidores del lefebvrismo, cuyo texto ha sido enviado a los nuncios apostólicos, los embajadores del Papa en el mundo.

Un sacerdote que se adhiere a la tradición lefebvrista y decide "abandonar la FSSPX" y aceptar "el Concilio Vaticano II y la legitimidad del nuevo misal" —que ratificó la reforma litúrgica de la Iglesia Católica en 1969— debe seguir un procedimiento específico. Primero debe encontrar un obispo diocesano o un superior de una congregación religiosa dispuesto a recibirlo "ad experimentum" —por un período de uno a tres años—.

A continuación, deberá enviar a la DDF una serie de documentos: una carta personal al Papa solicitando el levantamiento de las censuras contraídas a causa de su ordenación ilegal —por un obispo excomulgado o irregular— o su pertenencia a la FSSPX; su certificado de ordenación sacerdotal; y, por último, un acto de fe y un acto de adhesión, firmados de su puño y letra.

El dicasterio redacta entonces un "rescripto de remisión de censuras" y autoriza un período de prueba. Al finalizar este período, el obispo o superior puede decidir incardinar al sacerdote —su incorporación legal a una diócesis— o devolver el rescripto al DDF, explicando los motivos de esta decisión negativa.

La situación de los laicos, "caso por caso"

A diferencia de los sacerdotes, no todos los laicos lefebvristas están sujetos a la excomunión automática. Esta se evalúa caso por caso, según su grado de adhesión y responsabilidad, aclara Roma. La pena se aplica a quien tenga pleno conocimiento y consentimiento deliberado del acto cismático.

Para los laicos más comprometidos —aquellos que pertenecen a la Tercera Orden de la Sociedad de San Pío X (FSSPX) o que participan regularmente en sus celebraciones y comparten su doctrina— el procedimiento posible consiste en "un acto formal de plena adhesión a la doctrina y obediencia a la jerarquía católica". Simplemente deben presentar este acto a su obispo diocesano, quien les dará la bienvenida formal. El laico podrá entonces recibir el rito de admisión a la plena comunión.

Sin embargo, para el Vaticano, los laicos que hayan asistido a la FSSPX "únicamente por razones litúrgicas o espirituales" o aquellos que "no rechacen el Magisterio ni la autoridad del Romano Pontífice" no son responsables. Simplemente pueden acudir a un sacerdote legítimo y decidir "no asistir" al movimiento en el futuro.

¿Qué contienen las profesiones de fe y adhesión?

Tanto los sacerdotes como los laicos que deseen acercarse a Roma deben firmar dos documentos escritos en latín. El primero es una "profesión de fe" que resume el dogma cristiano. El firmante también declara su adhesión a la "doctrina de fe y moral" de la Iglesia y se somete a las enseñanzas del Papa y del colegio episcopal.