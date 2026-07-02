Así nos invitan los benedictinos a celebrar su Jubileo 

En 2029, la orden de san Benito cumple 1.500 años y los preparativos ya están en marcha

Los benedictinos invitan a preparar desde ya el Jubileo 2029 con el que se celebrarán los 1.500 años de su fundación.

Proponen fijarse en 4 lugares emblemáticos en la vida de san Benito:

Nursia, Roma, Subiaco y Montecasino.

En Nursia, lugar de nacimiento del patrón de Europa, tuvo lugar la inauguración oficial de los preparativos del jubileo el pasado 25 de abril de 2026.

Web Jubileo Benedictino

Por qué visitar un monasterio

Y en 2029, “el Jubileo se puede celebrar dondequiera que estés y de la forma que más te convenga”, destaca la web creada para esta celebración.

Los benedictinos proponen varias maneras de vivir el Jubileo, especialmente visitar alguno de sus monasterios.

“Aléjate del bullicio del mundo -proponen-. Atraviesa puertas que han permanecido abiertas durante siglos, descubre un estilo de vida que ha ofrecido tranquilidad, hospitalidad y esperanza a cada generación desde el año 529”.

“Los monasterios benedictinos siempre han sido destinos naturales para los peregrinos, ya que fueron construidos para acogerlos”, explican.

Y añaden que “cada huésped es recibido como al mismo Cristo, tal como reza la Regla de san Benito”.

“Entrar en un monasterio es adentrarse en siglos de oración -profundizan-. El silencio no es vacío; está impregnado de la presencia que estas comunidades han cultivado desde el día de su fundación. Decidir adentrarse en eso, aunque sea por un día, puede reorientarlo todo”.

Las comunidades benedictinas de todo el mundo están organizando eventos para celebrar el jubileo.

Oración, estabilidad, hospitalidad, renovación

La fundación de la orden “ha marcado no solo nuestra tradición monástica, sino también la historia espiritual y cultural de Europa y de muchos otros lugares”, afirma el abad primado Jeremías Schroeder en un saludo escrito en la web del Jubileo.

El benedictino apunta al “papel perdurable de los monasterios como espacios de oración, estabilidad, hospitalidad y renovación”.

“En una época marcada por la incertidumbre y los cambios vertiginosos, la tradición benedictina sigue ofreciendo un testimonio discreto pero firme: arraigado, humano y abierto a Dios”, subraya.

Más de 18 mil benedictinos y benedictinas

Actualmente, la Confederación Benedictina cuenta con unos 6.500 monjes repartidos en 400 monasterios y unas 12.000 monjas y hermanas.