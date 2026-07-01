Por qué el corazón de la Madre Cabrini es tan milagroso

La Madre Cabrini sentía una profunda devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, hasta tal punto que el propio Jesús "intercambió" su corazón con el de ella

El Papa León XIV visitó el 20 de junio en Italia una reliquia especial de santa Francisca Xaviera Cabrini. La reliquia es, en realidad, su corazón, que fue enviado tras su muerte a su ciudad natal, Codogno (Italia). Durante su visita, hizo referencia a su profundo amor por el Sagrado Corazón de Jesús:

"Su alma era a la vez contemplativa y activa; estaba inmersa en el amor del Corazón de Cristo, y esto le confería una extraordinaria capacidad de trabajo y fortaleza de espíritu, en consonancia con el lema paulino que había elegido para el Instituto: 'Todo lo puedo en Aquel que me fortalece'" (Fil 4, 13).

El papa León XIV pronuncia un discurso en la parroquia de San Antonio Abad y Santa Francesca Cabrini, en Sant'Angelo Lodigiano. Al fondo se puede ver la reliquia del corazón de la Madre Cabrini. MARCO BERTORELLO | MARCO BERTORELLO

Lo que mucha gente no sabe es que la Madre Cabrini experimentó lo que algunos denominan una «transverberación» de su corazón, similar a la de Santa Teresa de Ávila.

Excepto que, en el caso de la Madre Cabrini, su corazón fue "sustituido" por el corazón de Jesús.

Intercambio de corazones

Las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús explican lo que ocurrió en su página web, utilizando las palabras que escribió la Madre Cabrini:

"Mientras un alma rebosaba de santos afectos hacia Jesús, Él le mostró Su Corazón más adorable, diciéndole: 'Amada mía, tu corazón es mío, lo quiero para mí para siempre, y por eso lo arranco de tu pecho para que, de ahora en adelante, trabajes solo con el mío'".

Lo milagroso de su corazón es que la Madre Cabrini "sintió" físicamente esta experiencia mística en los años posteriores:

"Y al decir esto, aquella alma sintió cómo se lo arrancaban del pecho con gran fuerza y, a continuación, durante más de un año sintió temblores inusuales en esa parte, sobre los que ni siquiera los médicos sabían qué decir. A partir de ese momento, también sintió que esa alma languidecía de amor por su amado, especialmente cada vez que se ponía ante la imagen del Sagrado Corazón, que siempre parecía hablarle y mirarla con ternura".

En un sentido espiritual, la reliquia de su corazón que se exhibe es en realidad "el Corazón de Jesús", pues ella amaba a todos aquellos con quienes se encontraba, no con su corazón, sino con el corazón de Jesús y con su amor.