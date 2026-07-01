El increíble momento de la Princesa de Gales en la montaña

Catherine superó tres obstáculos fundamentales tras vencer el cáncer, pero una conversación en particular capturó la esencia de su desafío

Hay muchas maneras de completar el desafiante reto de las Tres Cumbres de Gran Bretaña. Algunos compiten contra el reloj. Otros mantienen la vista fija en la siguiente cima, decididos simplemente a poner un pie delante del otro. Catalina, princesa de Gales, parece haber pasado al menos parte del recorrido mirando hacia los lados.

Durante el fin de semana, la princesa británica escaló el Ben Nevis, el Scafell Pike y el Yr Wyddfa en tan solo 24 horas para recaudar fondos para la Fundación contra el Cáncer Royal Marsden. Este reto, que tuvo lugar poco más de un año después de que revelara su propio diagnóstico de cáncer, fue profundamente personal para ella.

Como explicó en un video grabado durante la ascensión: "Estoy muy agradecida de estar aquí, de tener la fuerza suficiente para subir estas colinas", y añadió que quería "devolver algo" y apoyar "todo el maravilloso trabajo que se está realizando", en particular en el Royal Marsden, al que describió como "muy querido para mí".

La hazaña en sí es extraordinaria. Tres montañas. Veinticuatro horas. Un cuerpo que aún se recuperaba del tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, no fue la escalada lo que perduró tras compartir las fotografías del fin de semana, sino la conversación.

En lo alto del Ben Nevis, Catherine se detuvo a charlar con Ted Haslam, de 11 años , que había alcanzado la cima más alta de Gran Bretaña en su silla de ruedas con la ayuda de su padre y un equipo de familiares y amigos, todos recaudando dinero para Molly Ollys, la organización benéfica que apoya a niños con enfermedades que ponen en peligro su vida.

En lugar de apresurarse a un intercambio cortés, enseguida se interesó por él. Le preguntó si tenía suficiente calor bajo la manta y si llevaba una mascota en su silla de ruedas. También se rió al ver a los excursionistas cómodamente vestidos con camisetas (ella, prudentemente, iba bien abrigada para la ocasión) preguntándose cómo se las arreglaban con el aire de la montaña.

Al observar la conversación, es fácil ver hacia dónde se dirige naturalmente la atención de Catherine. Tras escalar una de las montañas más altas de Gran Bretaña, podría haber hablado fácilmente del desafío en sí, de la recaudación de fondos o quejarse de la meta que aún le quedaba por delante. En cambio, sentía curiosidad por el niño que tenía delante. Se fijó en los detalles que le importaban, charló con él sin prisas y lo convirtió en el centro de la conversación.

Quizás esto no resulte sorprendente. A lo largo de su propia experiencia con el cáncer, la Princesa de Gales ha hablado de la sanación como algo que va mucho más allá de la medicina. El aire fresco, el ejercicio, la familia, la amistad y el apoyo emocional son fundamentales. Pero en una montaña azotada por el viento, demostró discretamente algo más que merece estar en esa lista: tomarse el tiempo para observar de verdad a otra persona.

(Y, de hecho, ha salido a la luz que la princesa hizo una donación privada a la causa benéfica de Ted, bajo el simple nombre de Catherine Wales).

El desafío de las Tres Cumbres será recordado, con razón, como una hazaña física extraordinaria para la miembro de la realeza. Sin embargo, mucho después de que se hayan contabilizado las cifras de recaudación de fondos, muchos recordarán un momento mucho más sencillo: una madre de tres hijos, recuperándose ella misma de un cáncer, llegando a la cima de la montaña más alta de Gran Bretaña y preguntándole a un niño de 11 años si tenía suficiente calor.