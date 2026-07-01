4 de las historias de fe más inspiradoras de la Copa Mundial de la FIFA

Echa un vistazo a estos momentos de fe que han compartido los jugadores y sus aficionados

Mientras continúa la Copa Mundial de la FIFA, también lo hacen las historias de fe que se muestran al mundo para que las vea.

Un momento entrañable lo protagonizaron unas hermanas brasileñas que nos mostraron lo que significa ser una verdadera fan. La alegría de estas mujeres religiosas no solo es contagiosa, sino que también nos enseña a saltar, animar y preparar una mesa estupenda para los aperitivos.

Y como bien señaló un comentarista:

...si las Hermanas ya muestran tanto entusiasmo por el fútbol, ​​¿cuán intensa debe ser entonces su pasión por la fe y por Dios? 🙏

Caso similar fue el de las religiosas franciscanas de San José, de la Arquidiócesis de México, que se reunieron para disfrutar del encuentro México-Ecuador. La misma arquidiócesis, a través de sus redes sociales, compartió la alegría que se vivió dentro del convento cuando la selección nacional anotó un gol.

El post dice: "Momentos como este nos recuerdan que el deporte también puede unir familias, comunidades y corazones ⚽".

Devoción antes del inicio

Y luego nos trasladamos a los jugadores, ¡que demuestran cómo prepararse de verdad para un partido! Se vio a los jugadores Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo y Armando González arrodillados frente a la Virgen de Guadalupe dentro del Estadio Ciudad de México, dedicándose un tiempo a rezar antes de un partido.

Su dedicación pareció dar sus frutos, ya que Chávez y Fidalgo marcaron goles en la victoria de su país por 3-0 sobre la República Checa.

¡Preparados para ganar!

Tras su paso por Europa del Este, Luka Modric disputó su partido número 200 con la selección de Croacia con una pizca de ayuda divina. Se vio al capitán del equipo luciendo unas espinilleras personalizadas con imágenes religiosas de María y Jesús.

Una vez más, la devoción del jugador ferviente pareció dar sus frutos, ya que Croacia derrotó a Panamá por 1-0 en Toronto.