(VIDEO) Oración ante la tragedia en Venezuela

Mientras continúan las labores de rescate, parroquias, organizaciones católicas y comunidades de distintos países se movilizan para llevar ayuda, consuelo y esperanza a las familias afectadas

Compartimos esta oración ante los terremotos que sacudieron Venezuela y han dejado dolor a la nación. Miles de familias perdieron a sus seres queridos, sus hogares o sus medios de vida en cuestión de segundos. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la respuesta humanitaria no se ha hecho esperar. Desde distintas partes del mundo, gobiernos, organismos internacionales y la Iglesia Católica han comenzado a coordinar esfuerzos para atender una de las mayores emergencias que ha vivido el país en los últimos años.