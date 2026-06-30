Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Oración ante la tragedia en Venezuela

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 30/06/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Mientras continúan las labores de rescate, parroquias, organizaciones católicas y comunidades de distintos países se movilizan para llevar ayuda, consuelo y esperanza a las familias afectadas

Compartimos esta oración ante los terremotos que sacudieron Venezuela y han dejado dolor a la nación. Miles de familias perdieron a sus seres queridos, sus hogares o sus medios de vida en cuestión de segundos. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la respuesta humanitaria no se ha hecho esperar. Desde distintas partes del mundo, gobiernos, organismos internacionales y la Iglesia Católica han comenzado a coordinar esfuerzos para atender una de las mayores emergencias que ha vivido el país en los últimos años.

Para mayor apoyo, puedes visitar la página: https://acn-mexico.org/

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
ayuda humanitariaoraciónterremotovenezuela
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día