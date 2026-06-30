(VIDEO) Oración ante la tragedia en Venezuela

Compartimos esta oración ante los terremotos que sacudieron Venezuela y han dejado dolor a la nación. Miles de familias perdieron a sus seres queridos, sus hogares o sus medios de vida en cuestión de segundos. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, la respuesta humanitaria no se ha hecho esperar. Desde distintas partes del mundo, gobiernos, organismos internacionales y la Iglesia Católica han comenzado a coordinar esfuerzos para atender una de las mayores emergencias que ha vivido el país en los últimos años.
Para mayor apoyo, puedes visitar la página: https://acn-mexico.org/