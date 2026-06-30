Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) 3 formas de acercarte a la Preciosísima Sangre de Cristo

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 30/06/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Este mes de Julio, dedicado tradicionalmente a la Preciosísima Sangre del Señor, es una oportunidad para redescubrir el amor de Cristo manifestado en su entrega por la humanidad

Cada mes del calendario litúrgico invita a profundizar en un aspecto particular del misterio cristiano. Julio está dedicado a la Preciosísima Sangre de Cristo, una devoción que recuerda el sacrificio redentor de Jesús y el inmenso amor con el que entregó su vida por la salvación del mundo. Lejos de ser una práctica del pasado, esta espiritualidad sigue ofreciendo un camino concreto para fortalecer la fe, renovar la esperanza y aprender a vivir con mayor confianza en Dios.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
devocionespiritualidadsangre de Cristovideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día