Hasta ahora secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la monja italiana Alessandra Smerilli ha sido nombrada prefecta de este ministerio vaticano por el Papa León XIV, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 30 de junio. Sucede al cardenal canadiense Michael Czerny, quien cumplirá 80 años el 18 de julio. Esta salesiana de Don Bosco , de 51 años, es la tercera mujer en dirigir un dicasterio de la Curia Romana. El cardenal Fabio Baggio, actualmente tercer funcionario de mayor rango en el dicasterio, también ha sido nombrado proprefecto, con efecto a partir del 1 de septiembre.

La hermana Alessandra Smerilli nació en 1974 en Abruzzo. Ingresó en la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora en 1997 y cursó estudios de economía. Posee dos doctorados, uno en economía política y otro en economía, y es profesora en la Facultad Pontificia de Ciencias de la Educación.

Esta monja ha ascendido rápidamente en la Curia Romana. En 2019, fue nombrada Consejera de Estado de la Ciudad del Vaticano, siendo la primera mujer en ocupar este cargo, y asesora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Un año después, coordinó una comisión adscrita al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, encargada de estudiar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19. En 2021, el Papa Francisco la nombró Subsecretaria —número 3— del mismo Dicasterio, y pocos meses después, Secretaria —número 2—.

En sus redes sociales, la hermana Alessandra Smerilli agradeció al cardenal Michael Czerny "por dirigir el dicasterio con pasión y visión". "El verdadero desarrollo no se mide solo por lo que logramos, sino por cómo protegemos la dignidad de cada persona", escribió. Según nuestras fuentes, este nombramiento ha causado cierta sorpresa en el dicasterio.

Tercera mujer nombrada para dirigir un dicasterio

Este "superministerio", con 75 empleados, fue creado por el Papa Francisco en 2017 mediante la fusión de varios consejos pontificios. Esta entidad se ocupa de una amplia gama de temas, desde la migración y la salud hasta las cuestiones medioambientales. Sus responsabilidades también se extienden a Caritas Internationalis, una organización benéfica internacional gestionada por la Santa Sede.

Hasta ahora, solo dos mujeres habían sido designadas para dirigir dicasterios romanos. Se trata de la monja italiana Simona Brambilla, superiora del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, nombrada por el Papa Francisco a principios de 2025, y María Montserrat Alvarado, una laica estadounidense que asumirá sus funciones como Prefecta del Dicasterio para la Comunicación el próximo noviembre. Otra monja, la hermana Raffaela Petrini, también recibió un cargo importante en marzo de 2025: el Papa Francisco la nombró Presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El cardenal jesuita canadiense Michael Czerny, que cumplirá 80 años el 18 de julio, es prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral desde 2022. Este prelado, estrecho colaborador del Papa Francisco, fue uno de los redactores de su encíclica Laudato si'. Particularmente comprometido con la ecología y la justicia social, dirigió durante cinco años la sección dedicada a los refugiados dentro del mismo dicasterio. Durante su prefecto, desempeñó un papel fundamental en la reestructuración de Caritas Internationalis.

Un nuevo pro-prefecto

El martes, el papa León XIV nombró al cardenal italiano Fabio Baggio pro-prefecto de este dicasterio. El comunicado de prensa de la Oficina de Prensa de la Santa Sede especifica que tendrá una responsabilidad particular en el Centro Laudato si' para la Formación Superior. Ubicado en los jardines de la residencia papal de Castel Gandolfo, este centro se encarga de impartir cursos sobre ecología integral.

Amigo de larga data del Papa Francisco, se le encomendó el desarrollo de este proyecto concebido por el papa argentino y fue creado cardenal en 2025, siendo aún sacerdote. Nombrado subsecretario de la sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en 2016, fue ascendido a subsecretario —número 3— de este “ministerio” vaticano en 2022.