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Una monja ha sido nombrada directora del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 30/06/26
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La monja italiana Alessandra Smerilli, salesiana de Don Bosco, fue nombrada prefecta del Dicasterio para Servicio del Desarrollo Humano Integral

Hasta ahora secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, la monja italiana Alessandra Smerilli ha sido nombrada prefecta de este ministerio vaticano por el Papa León XIV, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 30 de junio. Sucede al cardenal canadiense Michael Czerny, quien cumplirá 80 años el 18 de julio. Esta salesiana de Don Bosco, de 51 años, es la tercera mujer en dirigir un dicasterio de la Curia Romana. El cardenal Fabio Baggio, actualmente tercer funcionario de mayor rango en el dicasterio, también ha sido nombrado proprefecto, con efecto a partir del 1 de septiembre.

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