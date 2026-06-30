"¡Retroceded en vuestro camino!", pide el Papa León XIV en una carta dirigida a los lefebvristas, publicada el 30 de junio de 2026. En vísperas de las cuatro consagraciones episcopales sin mandato papal que la Sociedad de San Pío X (FSSPX) se prepara para celebrar en Ecône (Suiza), el pontífice les insta a no llevar a cabo este "acto cismático", abogando por un "camino de diálogo".

En una carta firmada el 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa León XIV pidió a los lefebvristas renunciar a su proyecto de ordenaciones. <br>Actualización: La FSSPX respondió con una carta abierta

Fue en una breve carta, fechada el 29 de junio, día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que el Papa León XIV decidió dirigirse por primera vez directamente a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) respecto a la crisis iniciada el 2 de febrero entre la Fraternidad y Roma. Esta organización tradicionalista había declarado entonces su intención de ordenar a cuatro nuevos obispos el 1 de julio.

La carta está dirigida al padre Davide Pagliarani, superior de la Compañía, quien anunció el 19 de febrero, tras un breve periodo de negociación con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que estas consagraciones se llevarían a cabo a toda costa. De este modo, pretende replicar uno de los actos fundacionales de su organización, cuando el arzobispo Marcel Lefebvre también ordenó a cuatro obispos sin la aprobación de Roma el 30 de junio de 1988.

En su carta, León XIV se dirigió no solo al superior italiano, sino también a todos los sacerdotes y fieles de la FSSPX . Subrayó la "actitud atenta y benevolente" que sus predecesores les habían mostrado, reconociendo "el apego a la vida litúrgica, el compromiso con la formación sacerdotal, el celo apostólico y el deseo de fidelidad a la Tradición" que animan a muchos de los fieles lefebvristas. En 2009, Benedicto XVI levantó las excomuniones pronunciadas por la Santa Sede tras las consagraciones de 1988. En 2015, Francisco concedió a los sacerdotes de la Fraternidad la facultad de oír confesiones —medida que se prorrogó indefinidamente al año siguiente— y, en 2017, la facultad de celebrar matrimonios.

"Con este espíritu, y lleno de afecto cristiano, les ruego y les pido con todo el corazón: ¡Den marcha atrás!", instó el papa estadounidense. Exhortó a los líderes de la FSSPX a "considerar cuidadosamente el bienestar espiritual de los fieles, pues el acto cismático que pretenden cometer los privaría de la recepción lícita, y en algunos casos incluso válida, de los sacramentos que aprecian y buscan para su santificación". Esta observación podría sugerir que las disposiciones establecidas por Francisco respecto a los sacramentos de la reconciliación y el matrimonio podrían no permanecer vigentes tras estas nuevas consagraciones episcopales.

León XIV, sin embargo, asegura que la Iglesia Católica permanece "abierta al diálogo y al entendimiento" con la FSSPX. Afirma que reza para que Dios "ilumine" las conciencias de los miembros de la organización tradicionalista, "pues rasgar la túnica inmaculada de Cristo es un pecado de extrema gravedad".

"En virtud de la autoridad que he recibido de Cristo, con el corazón apesadumbrado, pero aún lleno de esperanza, siento que es mi deber pedirles que renuncien a su proyecto", insiste por última vez, confiando estas intenciones "al Inmaculado Corazón de María, Madre del Buen Consejo", dos devociones marianas centrales para la FSSPX.

Si la FSSPX volviera a ignorar las apelaciones de Roma, los obispos consagrados y quienes los consagran quedarían excomulgados ipso facto. Como en 1988, cabe esperar la publicación de un decreto que confirme esta excomunión. Dicho decreto fue firmado por el cardenal Bernardin Gantin, prefecto de la Congregación para los Obispos. En los últimos meses, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y su prefecto, Víctor Manuel Fernández, han estado a la vanguardia de las conversaciones con el movimiento.

La respuesta de los lefebvristas

En la tarde del 30 de junio de 2026, se publicó en la página web de la Sociedad de San Pío X una carta abierta del padre Davide Pagliarani dirigida al Papa. Este no respondió a la solicitud de anulación de las consagraciones episcopales. No obstante, el superior de la Sociedad de San Pío X agradeció al Papa su "solicitud paternal" expresada en la carta, lamentando no haber podido reunirse con él.