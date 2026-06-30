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“Den marcha atrás”, León XIV pide a los lefebvristas que renuncien a su plan de ordenaciones episcopales

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TIZIANA FABI | TIZIANA FABI

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I.Media - publicado el 30/06/26
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En una carta firmada el 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa León XIV pidió a los lefebvristas renunciar a su proyecto de ordenaciones. <br>Actualización: La FSSPX respondió con una carta abierta

"¡Retroceded en vuestro camino!", pide el Papa León XIV en una carta dirigida a los lefebvristas, publicada el 30 de junio de 2026. En vísperas de las cuatro consagraciones episcopales sin mandato papal que la Sociedad de San Pío X (FSSPX) se prepara para celebrar en Ecône (Suiza), el pontífice les insta a no llevar a cabo este "acto cismático", abogando por un "camino de diálogo".

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