¿Es correcto recibir apoyos del gobierno? Una lectura católica sobre becas y responsabilidad

¿Es moralmente correcto aceptar dinero del gobierno? ¿Sería pecado si no lo necesito realmente? Aquí un análisis desde la Doctrina Social de la Iglesia

En México, hablar de becas y apoyos sociales suele despertar pasiones. Para algunos, estos programas del gobierno representan una ayuda necesaria para millones de familias que viven al día. Para otros, son un sistema demasiado amplio que no siempre distingue entre quienes realmente necesitan apoyo y quienes podrían salir adelante sin él.

La pregunta, sin embargo, no es sólo política o económica. Para muchos católicos aparece una inquietud más personal: ¿es moralmente correcto aceptar dinero del gobierno? ¿Debo recibirlo sin culpa si cumplo los requisitos? ¿Sería pecado hacerlo si no lo necesito realmente?

La respuesta no cabe en un simple sí o no. La Doctrina Social de la Iglesia ofrece criterios más finos, y quizás también más exigentes.

La ayuda social no es mala en sí misma

Lo primero que conviene aclarar es que la Iglesia no rechaza las ayudas sociales. Al contrario, reconoce que el Estado tiene una responsabilidad real frente a la pobreza, la desigualdad y la protección de los más vulnerables.

El principio del destino universal de los bienes recuerda que los recursos de la creación deben servir al bien de todos. Por eso, una sociedad justa no puede desentenderse de los pobres, los ancianos, los enfermos, los niños, las personas con discapacidad o quienes viven situaciones de vulnerabilidad.

En este sentido, recibir un apoyo público no es, por sí mismo, algo inmoral. Si una persona cumple legalmente los requisitos de un programa, no miente, no falsifica información y recibe lo que la ley establece, no hay pecado en aceptar esa ayuda.

Pero la pregunta cristiana no termina allí.

Lo legal no siempre agota lo moral

Para la conciencia cristiana, no basta con preguntarse “¿puedo recibirlo?”. También conviene preguntarse: “¿Lo necesito, que voy a hacer con ello?, ¿este apoyo me ayuda a crecer o me acomoda a lo fácil; puedo compartirlo para un bien mayor?”.

Hay programas que son universales, como ciertas pensiones o becas, y se otorgan sin distinguir la situación económica. En esos casos, quien los recibe no necesariamente está actuando mal. Sin embargo, si una persona sabe que no necesita realmente ese dinero, tal vez puede aprovecharlo desde una conciencia más amplia: usarlo responsablemente, destinarlo a educación, salud, necesidades familiares reales o incluso ayudar a alguien que lo necesite más.

La moral cristiana no se reduce a evitar el pecado. También invita a vivir la justicia, la solidaridad y la generosidad.

Solidaridad sí; dependencia no

En este punto entra otro de los principios más importantes de la Doctrina Social de la Iglesia: la subsidiariedad.

Este principio enseña que las instituciones superiores, como el Estado, deben ayudar a las personas, familias y comunidades, pero no sustituirlas ni anular su responsabilidad. La ayuda auténtica fortalece; el aislamiento económico debilita.

Por eso, el problema no es que existan apoyos sociales. El problema aparece cuando estos apoyos dejan de ser un puente para la promoción humana y se convierten en una forma permanente de dependencia, control político o falta de iniciativa personal.

Una beca puede ser una gran ayuda si permite que un joven continue estudiando. Una pensión puede ser justa cuando reconoce la fragilidad de la vejez. Un apoyo puede ser necesario en momentos de enfermedad, desempleo o pobreza. Pero ninguna transferencia económica puede sustituir aquello que la Iglesia ha defendido siempre como camino ordinario de dignificación: el trabajo digno, la educación, la familia, la comunidad y la participación responsable.

La mejor ayuda no siempre es dar dinero

El Papa Francisco lo dijo con especial claridad: “Siendo esto así, queda claro que los subsidios sólo pueden ser una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios, porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio”.

Esta idea es clave para mirar el debate mexicano. Las transferencias pueden aliviar necesidades inmediatas, pero no eliminan por sí solas las causas profundas de la pobreza. Si una familia reciba un apoyo, pero sigue sin acceso a servicios de salud, educación de calidad, seguridad, vivienda digna o empleo estable, el problema de fondo no desaparece.

De hecho, los datos muestran una realidad compleja: las transferencias económicas en las sociedades han ayudado a reducir ciertos indicadores de pobreza por ingreso, pero México sigue enfrentando enormes retos en pobreza laboral, informalidad, rezago educativo y acceso a los servicios básicos.

Por eso, una política social verdaderamente humana no debería conformarse con entregar dinero. Debería ayudar a que las personas puedan desarrollar sus capacidades, sostener a sus familias, participar en la sociedad y mirar el futuro con esperanza.

¿Qué pasa en otros países?

La discusión no es exclusiva de México. En distintos países existen modelos de apoyo social muy variados. Algunos son universales, como ciertas pensiones para adultos mayores. Otros, están focalizados en familias de bajos ingresos. En varios países europeos, las ayudas suelen ir acompañadas de requisitos de búsqueda de empleo, capacitación, asistencia escolar o acceso a servicios de salud.

Los programas de transferencias condicionadas, por ejemplo, han buscado entregar dinero a familias pobres a cambio de acciones verificables como mantener a los hijos en la escuela o acudir a controles médicos. La lógica detrás de estos modelos es clara: no sólo aliviar una necesidad inmediata, sino romper ciclos de pobreza a largo plazo.

Entonces, ¿puedo recibir una beca sin culpa?

Sí, si cumples los requisitos, no engañas y no estás cometiendo fraude. Recibir un apoyo legalmente establecido no es pecado por sí mismo.

Pero la conciencia cristiana pide ir más allá. Si realmente lo necesitas, recíbelo con gratitud y úsalo bien, es decir, destinarlo al fin que se te proporciona. Si no lo necesitas, discierne con honestidad. Tal vez puedas emplearlo para un fin noble: compartirlo, apoyar a alguien más o incluso renunciar a él si sabes que tu participación perjudica a quien vive una necesidad mayor.

Lo que sí sería moralmente grave es mentir para obtenerlo, manipular información, vender el beneficio, usarlo con irresponsabilidad o permitir que el apoyo se convierta en una excusa para no trabajar, no estudiar o no asumir las responsabilidades propias.

La verdadera pregunta

Al final, el debate sobre becas y apoyos sociales no debería reducirse a si el gobierno da mucho o demasiado poco. La pregunta de fondo es más profunda: ¿estos apoyos están ayudando a que las personas vivan con mayor dignidad en todos los aspectos de su vida?

La Doctrina Social de la Iglesia no propone una sociedad indiferente ante la pobreza y tampoco una sociedad donde el Estado reemplace la iniciativa de las personas, familias y comunidades. Propone algo más exigente: una solidaridad que levante, una justicia que promueva y una ayuda que no se limite a repartir recursos, sino que abra caminos.

Para un católico, recibir un apoyo puede ser legítimo. Pero también puede convertirse en una oportunidad de examinar la propia conciencia: qué necesito, qué uso doy a lo que recibo y cómo contribuyo al bien común.