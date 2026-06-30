Al leer en Misa el Evangelio de san Mateo atiende a esto

En este tiempo, el evangelio de san Mateo que leeremos en Misa se centrará en las enseñanzas de Jesús sobre cómo llevar el reino del Antiguo al Nuevo Testamento

En la misa dominical, escuchamos los pasajes más significativos de los cuatro Evangelios cada tres años. El Evangelio de Juan se lee principalmente durante la Cuaresma y el tiempo pascual, mientras que los de Mateo, Marcos y Lucas se alternan como Evangelio dominical durante el tiempo ordinario.

Y este año, escuchamos el Evangelio de Mateo, primero durante el periodo de cuatro domingos que va desde Navidad hasta la Cuaresma, y volvemos a proclamarlo desde ahora hasta finales de noviembre.

"El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo, y el Antiguo se manifiesta en el Nuevo". [San Agustín de Hipona, 354-430]

A continuación hay algunos puntos que conviene tener en cuenta mientras proclamamos el Evangelio los domingos.

1 Un solo Evangelio

Un solo diamante. Por supuesto, solo hay un Evangelio: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros evangelistas cristianos proclamaron este único Evangelio como parte de la misión que Dios les había encomendado.

Más tarde, cuatro de ellos consideraron oportuno plasmar por escrito ese Evangelio para varias comunidades cristianas, cada una con necesidades distintas que el único Evangelio debía abordar.

Por eso, los recordamos no como cuatro Evangelios separados, sino como cuatro narraciones diferentes del único Evangelio. Este año, escuchamos el Santo Evangelio según San Mateo.

Imaginen como un diamante que sostenemos a la luz y giramos lentamente para que sus múltiples facetas o caras brillen y resplandezcan con esa luz. Al girar ese diamante se crea algo hermoso.

Del mismo modo, las cuatro narraciones del Evangelio, con sus numerosas historias y enseñanzas, nos muestran diferentes facetas del único Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que pueden brillar de forma ligeramente distinta.

ste año, nos tomamos nuestro tiempo para contemplar las facetas que nos ofrece la narración de Mateo sobre el único Evangelio. Y, sin duda, es un diamante precioso.

2 La pasión y muerte del Señor

En el trasfondo se encuentra la Pasión y la muerte de Jesús como cumplimiento. Se ha dicho que los Evangelios son relatos de la Pasión con introducciones muy largas.

Desde ahora hasta finales de noviembre, escucharemos la introducción de Mateo y reflexionaremos sobre cómo sus facetas resplandecen a la luz de la fe.

Aunque no escucharemos su relato de la muerte de Jesús, este constituye el telón de fondo de los pasajes que escucharemos.

Mateo escribe para una comunidad de cristianos que se convirtieron desde el judaísmo tradicional de la época. Quiere que mantengan el rumbo y hace hincapié en que Jesús cumple con la totalidad del Antiguo Testamento y, especialmente, con la esperanza largamente acariciada de que se restaurara el reino del Antiguo Testamento.

Con el relato del Evangelio de Mateo, Jesús está enseñando a la primera generación de cristianos (y a nosotros también) que estar junto a la cruz con Jesús es dar testimonio de que esa esperanza del reino se ha cumplido y vivir la vida de otra manera.

Sostengamos ese diamante a la luz de la fe y consideremos cómo la larga introducción, con sus diversas facetas, brillará y resplandecerá en los próximos meses.

3 enero, febrero y junio: el Reino y la Misión

Enero y febrero: Jesús proclama el Reino. Hemos oído cómo Jesús comenzó su ministerio público venciendo las tentaciones y proclamando que el Reino estaba cerca, para luego enseñar con su Sermón de la Montaña y llamar a los discípulos a vivir con un cambio de corazón.

Junio: Comienza la misión. Ahora escuchamos hablar del poder de su reino y de cómo Jesús forma su círculo más cercano de doce discípulos y les encarga que continúen su misión de restablecer el reino del Antiguo Testamento. Y, sin embargo, les dice que su misión no será fácil.

"He aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". (Mateo 28,30)

4 Julio, agosto y septiembre: Las parábolas y la edificación de la Iglesia

Julio: Enseñar el Reino con parábolas. Escucha cómo Jesús tranquiliza a los Doce asegurándoles que permanecerá con ellos en su misión del Reino, al tiempo que les enseña sobre su Reino a través de una serie de parábolas.

Agosto–mediados de septiembre: La edificación de la Iglesia. Presta atención a cómo Jesús se enfrenta a los líderes que se oponen a él antes de establecer su Iglesia. Dos mil años después, se nos pasa por alto fácilmente un ritual, por lo demás sencillo, que Jesús retoma del Antiguo Testamento, pero los conversos a los que se dirigía Mateo sin duda conocían su significado. Fíjate en cómo Jesús sigue cumpliendo el reino anhelado con algo procedente del Antiguo Testamento.

Un rey del Antiguo Testamento destituyó en su día a Sebna de su cargo de «mayordomo del palacio» del rey (un cargo muy similar al de primer ministro actual) y lo sustituyó por Eliaquim. Le otorgó a Eliaquim plena autoridad para actuar en nombre del rey colocándole en el hombro una llave, lo que simbolizaba que Eliaquim tenía plena autoridad para abrir y cerrar en ausencia del rey.

Así, al establecer el reino del Nuevo Testamento, Jesús incluye el antiguo cargo de primer ministro al otorgar su autoridad a Pedro. A continuación, distribuirá esa autoridad entre los demás. El énfasis recae en que cuiden de la fe unos de otros, al tiempo que les enseña que aún tendrán que recorrer el camino de la cruz.

"Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia" (Mateo 16,18).

5 Septiembre a noviembre: el camino hacia la Cruz

Finales de septiembre-noviembre: El camino hacia la Cruz. El ritmo se va intensificando a medida que Jesús y sus discípulos se acercan a su Pasión y a la Cruz. El enfrentamiento con las autoridades se vuelve más intenso y, poco a poco, llega a su punto álgido. Y ese punto álgido fue la proclamación del Evangelio el Domingo de Ramos.

A lo largo de los relatos, milagros, parábolas, sermones y enseñanzas de los próximos meses, Mateo se centrará en las enseñanzas de Jesús sobre cómo llevar el reino del Antiguo al Nuevo Testamento y, de este modo, ser su cumplimiento. Jesús formará su Iglesia, con su primer ministro y otros maestros, para que sigan enseñando lo que él enseñó.