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León XIV invita a ir más allá de las posturas rígidas en la Misa de los Santos Pedro y Pablo

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Pope Leo XIV leads a Holy Mass on the Solemnity of Saints Peter and Paul, Rome's patron saints, at St. Peter's Basilica in the Vatican, on June 29, 2026

Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 29/06/26
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El Papa León XIV celebró la fiesta de los santos Pedro y Pablo y afirmó que la misión delos papas es escuchar "la voz de cada persona; discernir las inspiraciones; guiar los caminos; corregir los errores; instruir; animar; exhortar y acompañar a sus hermanos y hermanas"

La unidad en la Iglesia Católica "no se construye aferrándose a las propias posiciones", advirtió León XIV al celebrar la misa de la fiesta de los santos Pedro y Pablo, patronos de la ciudad y la diócesis de Roma, el 29 de junio de 2026. Ante los cardenales que había reunido en consistorio esos días y ante los obispos metropolitanos nombrados el año pasado, el Papa los animó a buscar "puntos de convergencia en la Verdad".

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Tags:
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