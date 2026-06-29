León XIV invita a ir más allá de las posturas rígidas en la Misa de los Santos Pedro y Pablo

La unidad en la Iglesia Católica "no se construye aferrándose a las propias posiciones", advirtió León XIV al celebrar la misa de la fiesta de los santos Pedro y Pablo, patronos de la ciudad y la diócesis de Roma, el 29 de junio de 2026. Ante los cardenales que había reunido en consistorio esos días y ante los obispos metropolitanos nombrados el año pasado, el Papa los animó a buscar "puntos de convergencia en la Verdad".

El Papa León XIV celebró la fiesta de los santos Pedro y Pablo y afirmó que la misión delos papas es escuchar "la voz de cada persona; discernir las inspiraciones; guiar los caminos; corregir los errores; instruir; animar; exhortar y acompañar a sus hermanos y hermanas"

Durante su homilía en la Basílica de San Pedro, el Papa reflexionó sobre los dos apóstoles que se celebran este lunes. Hizo especial hincapié en la "fiel y paciente preocupación de San Pedro por la unidad". Un hombre, observó, que "sabe reconocer sus errores y corregirlos, sin desanimarse ni abandonar la misión de proclamar el Evangelio y congregar al rebaño de Cristo".

Utilizando la imagen de las llaves de San Pedro, el Papa extendió la metáfora, argumentando que una llave "no derriba puertas", sino que busca las palancas adecuadas para abrirlas. De manera similar, la comunión dentro de la Iglesia "no se construye aferrándose a las propias posiciones, sino buscando, en el corazón de cada persona, los puntos de convergencia en la Verdad"

Luego afirmó que la misión de los sucesores de Pedro —los papas— era escuchar "la voz de cada persona; discernir las inspiraciones; guiar los caminos; corregir los errores; instruir; animar; exhortar y acompañar a sus hermanos y hermanas". El pontífice peruano-estadounidense también extendió la invitación a cada cristiano a "convertirse en artífices de la unidad, poniendo a Dios en el centro de su propia existencia y acercándose a sus hermanos y hermanas, atentos a sus pruebas y necesidades", así como a ser "servidores generosos de la verdad en la caridad".

Obispos: ofrecer "su energía, su tiempo, sus esfuerzos"

También explicó el rito de la "presentación de los palios" que tuvo lugar a continuación: el Papa entregó a 35 arzobispos metropolitanos nombrados este año —procedentes de países como Filipinas, Togo, Brasil y Australia— unas bandas de lana blanca adornadas con cruces. Este objeto litúrgico, que los obispos llevan sobre los hombros, expresa "el compromiso de todo pastor —y también de todo cristiano— de llevar sobre sus hombros a los hermanos y hermanas que les han sido confiados, como a corderos del rebaño del Señor", declaró. Los exhortó a "ofrecer su energía, su tiempo, sus esfuerzos, incluso sus propias vidas por ellos, para que el Evangelio llegue a todos".

Como cada año, esta celebración tuvo lugar en presencia de una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, enviada por el Patriarca Bartolomé. Como muestra de intercambio fraterno, es costumbre que una delegación del Vaticano participe en la liturgia en Estambul el 30 de noviembre, día de la festividad de San Andrés, patrón del Patriarcado Ortodoxo.

Estas son las imágenes de la celebración: