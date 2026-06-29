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“Eviten todo aquello que socave la comunión”: el mensaje de León XIV

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Pope Leo XIV waves to the crowd from the window of the apostolic palace overlooking St. Peter's square during an Angelus prayer on the Solemnity of Saints Peter and Paul, Rome's patron saints in The Vatican on June 29, 2026.

Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 29/06/26
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En la fiesta de los santos Pedro y Pablo, León XIV recordó que estos santos, a pesar de sus diferencias, "experimentaron la difícil labor de la comunión"

El Papa León XIV exhortó a los católicos a evitar "todo aquello que socave la comunión" dentro de la Iglesia durante el rezo del Ángelus en la Solemnidad de los santos Pedro y Pablo, patronos de Roma, el 29 de junio de 2026. El Papa no mencionó ninguna situación específica, pero este llamado a la unidad se produce cuando, en dos días, se espera que la Sociedad de San Pío X celebre ordenaciones episcopales sin autorización, lo que podría generar un cisma. Desde su ventana en el Palacio Apostólico, el Papa también expresó su apoyo a su diócesis, asegurándoles su preocupación por los solitarios y los presos.

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Tags:
cismacomunionpapa leon xiv
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