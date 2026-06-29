El fútbol también educa y nos deja enseñanzas 

Más allá del espectáculo y las pantallas, el fútbol se revela como una valiosa herramienta educativa capaz de transmitir valores cristianos y fraternidad

Para millones de personas, el fútbol es solo un espectáculo, un motivo de conversación de café, una polémica de sobremesa, y, a veces, una verdadera fiesta popular. Sin embargo, detrás de los estadios, las transmisiones y las grandes figuras mediáticas, existe una dimensión más profunda que merece ser considerada: el fútbol puede ser parte de la escuela de la vida y, bien orientado, una valiosa herramienta para la educación cristiana, a través de sus enseñanzas.

Entre el juego y la disciplina

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En principio, el fútbol reúne dos realidades que no siempre sabemos mantener unidas: el juego y el esfuerzo. Se juega porque es agradable correr detrás de un balón, inventar una jugada, reír con los compañeros, celebrar un gol o simplemente sentir la libertad de moverse al aire libre. Pero también exige disciplina, entrenamiento, coordinación, resistencia física, habilidad, atención y paciencia. Es decir, enseña que la alegría no está peleada con la exigencia; que uno puede divertirse mientras aprende a superarse.

En una época marcada por el sedentarismo, las pantallas y el aislamiento, el fútbol devuelve al cuerpo su dignidad. El cuerpo no es un objeto que se abandona en un sillón ni una apariencia que se exhibe para recibir aprobación. Es el instrumento concreto con el que trabajamos, abrazamos, servimos, caminamos y participamos en el mundo. Cuidarlo mediante el ejercicio, fortalecerlo y aprender a dominarlo es también una forma de gratitud hacia Dios, que nos ha dado una vida encarnada, activa y capaz de crear.

La fuerza del equipo frente al individualismo

Pero quizá el valor más profundo del fútbol esté en su carácter grupal. Nadie gana solo. Puede haber un jugador brillante, un delantero inspirado o un portero decisivo, pero ningún partido se sostiene únicamente por una figura. El pase oportuno, la cobertura del compañero, el sacrificio silencioso de quien corre para recuperar el balón y la confianza entre quienes comparten una misma camiseta revelan una lección esencial: la vida humana florece mejor cuando aprendemos a colaborar.

Formación del carácter y respeto a las reglas

También forma el carácter. En el fútbol se aprende a perder sin destruirse, a equivocarse sin abandonar, a recibir un gol y volver a empezar. Allí aparece una virtud muy necesaria para la vida cristiana: la resiliencia. No siempre se gana, no todos los esfuerzos producen de inmediato el resultado esperado, no toda decisión arbitral parece justa. Sin embargo, se sigue jugando. Esa actitud prepara para enfrentar las frustraciones ordinarias de la existencia sin caer en el resentimiento ni en la desesperanza.

El respeto a las reglas y a la autoridad del árbitro es otra lección valiosa. Las faltas tienen consecuencias; las tarjetas recuerdan que la libertad no significa hacer lo que uno quiera, sino aprender a actuar dentro de un orden que protege a todos. Un partido sin reglas se convierte en violencia; una vida sin límites corre el mismo riesgo. Reconocer una falta, aceptar una sanción y corregir la conducta educa en responsabilidad, humildad y sentido de justicia.

Jugar con el Evangelio en la cancha

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Desde luego, el fútbol puede deformarse cuando se vuelve fanatismo, agresión, humillación del rival o culto desmedido al triunfo. Por eso necesita educadores, padres, entrenadores y sacerdotes que recuerden a los jóvenes que el adversario no es un enemigo, sino alguien que hace posible el juego. Sin rival no hay partido; sin respeto no hay deporte; sin fraternidad no hay verdadera victoria.

No es casual que en muchos espacios formativos, incluidos seminarios y colegios, se promueva la práctica del fútbol. En una cancha se aprende algo que ningún discurso transmite por completo: que la alegría compartida, el esfuerzo noble, la disciplina y la solidaridad pueden convertirse en una manera concreta de vivir el Evangelio.