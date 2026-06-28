¿Es buena idea que la IA redacte un discurso de boda?

Padres, hermanos y hermanas, padrinos, amigos… Cada vez son más los que recurren a la IA para redactar su discurso de boda. Una práctica muy tentadora, pero que requiere tomar algunas precauciones

¿Tienen las palabras el mismo valor si las genera la Inteligencia Artificial (IA)? Un discurso de boda es un texto eminentemente personal, que expresa los sentimientos de quien lo pronuncia al tiempo que revela anécdotas inéditas. Entonces, ¿cómo pedirle a una plataforma de Inteligencia Artificial que elabore un discurso de boda que no resulte insustancial y carente de toda emoción, de toda esa "esencia sustantiva", tan querida por Rabelais, que esconde, tras lo cómico, la profundidad de una relación humana?

Sin embargo, esa es la apuesta que ha hecho Charles, de 27 años, ingeniero de la construcción y padrino de uno de sus amigos que se casó el pasado mes de mayo. "Nunca me he sentido cómodo con las palabras, y menos aún cuando se trata de un discurso de boda. Suelo utilizar Copilot, así que probé a hacer un primer borrador pidiéndole a la IA que escribiera un discurso; por supuesto, le di "pistas" proporcionándole toda la información personal posible sobre mi amigo y contándole algunas anécdotas, y, sinceramente, el resultado fue impresionante", confiesa Charles.

El riesgo de un discurso insulso con fórmulas trilladas

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Ahorro de tiempo, discurso estructurado, resultado satisfactorio… Es cierto que redactar un discurso con IA conlleva ciertas ventajas y elimina la angustia de la página en blanco. Sin embargo, el riesgo es acabar con un discurso insípido, estandarizado y que carezca de autenticidad. Por no hablar de que la IA, por sí misma, si la indicación es incompleta, puede inventarse hechos o anécdotas que hagan que el texto resulte inexacto y desconectado de la realidad y de la personalidad de los novios.

"Aunque la IA pueda ayudar a encontrar las palabras adecuadas, nunca sustituirá ni a la experiencia vivida ni a la relación humana, que son las únicas que aportan valor y profundidad a un discurso".

"Se me da fatal redactar, así que utilicé ChatGPT para escribir el discurso de la boda de mi mejor amiga. Le proporcioné a la IA un montón de información y esta me ayudó a estructurar mis ideas y a esbozar las líneas generales", explica Camille, de 30 años, compradora en una empresa de cosméticos. "He eliminado más o menos la mitad del texto: las frases que no se ajustaban a mi estilo, que no encajaban con Caroline o que me parecían demasiado trilladas; también he modificado algunas expresiones, añadido anécdotas y le he dado un tono más humorístico insertando pequeñas bromas…".

Revisar y reformular

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Cuando se recurre a la IA para redactar un discurso de boda, sigue siendo imprescindible releerlo, modificarlo con palabras propias y añadir toques personales. Si bien la IA puede considerarse un asistente de redacción, no debe convertirse por ello en la autora del texto. De lo contrario, se corre el riesgo de borrar todo rastro de la relación única que une al autor del discurso con los novios. Y es precisamente esta relación privilegiada la que justifica que un padre, un hermano o un padrino tome la palabra el día de la boda.