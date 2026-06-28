Ángelus: León XIV expresa su solidaridad con Venezuela

El papa León XIV expresó su solidaridad con todas las víctimas de Venezuela a causa de los terremotos, luego de terminar el rezo del Ángelus de este domingo 28 de junio

"Deseo expresar mi solidaridad con las hermanas y los hermanos en Venezuela, afectados por los recientes terremotos que han causado numerosas víctimas y heridos, así como enormes daños materiales", declaró el papa León XIV, en español, durante su intervención tras el Ángelus del 28 de junio de 2026.

Ante la multitud reunida en la plaza de San Pedro bajo un sol abrasador, el Papa encomendó a las víctimas a la misericordia de Dios: "Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familias, a los heridos y a todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia", declaró.

Homenaje a los cuerpos de rescate

Asimismo, quiso rendir homenaje a la dedicación de los equipos de rescate movilizados sobre el terreno. "Expreso mi gratitud y mi apoyo a todos aquellos que trabajan con generosidad en las operaciones de búsqueda y asistencia", afirmó León XIV. De este modo, quiso asegurar al pueblo venezolano las oraciones y la solidaridad de toda la Iglesia ante el terremoto más grave que ha sufrido este país latinoamericano desde 1900.

Los dos terremotos ocurridos el 24 de junio en el centro-norte del país causaron estragos especialmente graves en las regiones de La Guaira y Caracas. Su magnitud fue de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. Según el último balance oficial facilitado por las autoridades venezolanas, la catástrofe se ha cobrado al menos 1 430 muertos y más de 3 200 heridos, mientras que las operaciones de rescate continúan entre los escombros.