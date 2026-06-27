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(VIDEO) Si no lo necesito, no es oferta

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Guillermo Arévalo - publicado el 27/06/26
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La oferta de una tienda, a veces parece una oportunidad para ahorrar, pero muchas veces nos lleva a gastar dinero en cosas que nunca habíamos pensado comprar. Por eso, no todo descuento representa un verdadero beneficio

Descuentos relámpago, promociones exclusivas, una oferta por tiempo limitado y rebajas irresistibles. Cada día recibimos cientos de mensajes diseñados para convencernos de comprar algo más. Sin embargo, la sabiduría cristiana propone una pregunta sencilla que puede cambiar nuestra manera de consumir: si no lo necesito, ¿realmente es una oferta? Diversos Papas han alertado sobre el consumismo y la tendencia a convertir el tener en el centro de la vida.

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