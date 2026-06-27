La relación entre León XIV y León XIII va más allá de la Doctrina Social de la Iglesia

Con su nueva encíclica sobre Inteligencia Artificial, el Papa León XIV refuerza sus profundos lazos espirituales e históricos con su visionario predecesor del siglo XIX

El Papa León XIV publicó su primera encíclica dedicada a la Inteligencia Artificial. Firmó oficialmente el documento, Magnifica Humanitas, el viernes 15 de mayo, exactamente 135 años después de la promulgación de Rerum Novarum de León XIII, texto fundamental de la Doctrina Social católica. Al elegir su nombre papal, Robert Francis Prevost ya había invocado el legado social de León XIII. El día de su elección, la Santa Sede explicó que esta decisión subraya la necesidad de que la Iglesia contemporánea responda a los cambios sociales que se producen en la era de la IA.

Un salvavidas para los agustinos

Pero el vínculo entre León XIV y su predecesor, de mayor distancia, va mucho más allá de Rerum Novarum. El nuevo papa, antiguo Superior General de la Orden de San Agustín (OSA), es plenamente consciente del papel fundamental que desempeñó León XIII en el renacimiento de su orden religiosa. A finales del siglo XIX, la orden estaba al borde de la extinción. Fue prohibida en Francia tras la Revolución y en Italia durante el Risorgimento, que culminó en 1870 con la toma de Roma.

En París, los antiguos monasterios sobrevivieron únicamente en los nombres de calles y plazas —como la Rue des Grands-Augustins y la Place des Petits-Pères— o fueron reconvertidos a otros usos, como los edificios de la Escuela Nacional de Bellas Artes. La situación fue similar en la nueva capital italiana, donde la Biblioteca Angélica, uno de los mayores tesoros de la cultura agustiniana, fue confiscada por el Estado.

Ante este declive, León XIII decidió intervenir personalmente. Trajo al padre Antonio Pacífico Neno de Estados Unidos y le encomendó el liderazgo y la reforma de la orden. Asimismo, ordenó la construcción de una nueva curia general, que aún hoy se encuentra a pocos pasos del Vaticano, y que amplió significativamente el alcance internacional de la orden.

Renovación de los santuarios agustinos

León XIII también se dedicó a la renovación de los santuarios más importantes confiados a los agustinos. Esto incluyó el santuario de su ciudad natal, Carpineto Romano, donde financió la construcción de un nuevo monasterio con sus propios recursos. Actualmente alberga el noviciado de la orden.

También financió la renovación de la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro en Pavía, donde se encuentra la tumba de San Agustín. Fue esta basílica la que visitó el Papa León XIV el sábado 20 de junio.

Curiosamente, su predecesor también apoyó el santuario de Nuestra Señora del Buen Consejo en Genazzano. En su libro De Roberto a León ("De Roberto a León"), Armando Jesús Lovera Vásquez, amigo íntimo del papa desde su época en Perú, describe cómo Robert Prevost desarrolló una devoción especial a Nuestra Señora del Buen Consejo durante sus primeros años de vida religiosa.

"Su mecenazgo se extendió a su provincia monástica. Su imagen siempre lo acompañó", escribe Lovera.

Como para confirmar estas palabras, León XIV eligió el santuario de Genazzano como destino de su primer viaje fuera de Roma el 10 de mayo de 2025. De hecho, ya lo había visitado anteriormente, en 2001, tras ser elegido Superior General de los Agustinos.

La Capilla Paulina también alberga el cuadro de Nuestra Señora del Buen Consejo, que desempeñó un papel importante en las ceremonias de inauguración del cónclave de 2025. Debajo del cuadro figura el nombre de León XIII, quien ordenó su colocación.

La labor de León XIII en favor de esta familia religiosa no se limitó a esto. Canonizó a dos figuras destacadas de la orden: santa Clara de Montefalco en 1881 y santa Rita de Casia en 1900. También elevó a varios agustinos al cardenalato.

Entre ellos se encontraba el cardenal Sebastiano Martinelli, quien, al igual que León XIV, había sido Superior General de la Orden antes de convertirse en Delegado Apostólico en Estados Unidos entre 1896 y 1902. El establecimiento de esta delegación, tan solo tres años después del nombramiento del primer delegado, supuso un avance significativo en las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Washington. Sin embargo, las relaciones diplomáticas formales no se establecieron hasta 1984.

Un amor compartido por Estados Unidos y Newman

León XIII mostró un gran interés por la patria de su sucesor. Su pontificado estuvo marcado, entre otras cosas, por una crisis relacionada con el llamado americanismo, un movimiento teológico al que el Papa se opuso firmemente. También publicó una encíclica dedicada a la Iglesia en los Estados Unidos, Longinqua Oceani . En ella, elogió el fervor de los católicos estadounidenses y su respeto por la libertad de la Iglesia garantizada por la Constitución de los Estados Unidos.

León XIII también elevó al rango de cardenal a otra figura destacada: John Henry Newman, un anglicano convertido al catolicismo que anteriormente había sido tratado con gran desconfianza en Roma.

"Mi Cardenal", solía decir el Papa italiano, enfatizando su admiración por el hombre que se convirtió en uno de los principales inspiradores de su pontificado.

El 1 de noviembre del año pasado, León XIV proclamó a Newman Doctor de la Iglesia, confirmando así las convicciones personales de su predecesor. También lo nombró copatrono de la misión educativa de la Iglesia.

Hilo misionero

En el libro De Robert a León, Armando Jesús Lovera Vásquez señala otro elemento que conecta a los dos papas: León XIII apoyó a los agustinos en su actividad misionera.

Fue él quien, a principios del siglo XX, encomendó a los agustinos la evangelización del norte del Perú, creando la Prefectura Apostólica de San León en la Amazonía.

Unidos por el Rosario

A León XIII se le conoce a veces como el "Papa del Rosario" porque promovió esta forma de piedad popular con excepcional fervor y le dedicó once encíclicas. Un aliado importante para él en Italia fue san Bartolo Longo, fundador del Santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, a quien el Papa apoyó y protegió.

León XIV fue elegido el 8 de mayo, día de la fiesta de Nuestra Señora de Pompeya, una de las festividades más importantes de la piedad popular, establecida por San Bartolo Longo. Fue una coincidencia que el nuevo papa destacó durante su primera aparición pública.