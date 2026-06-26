Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Cultura e Historia
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Te has fijado en este detalle del Niño Jesús?

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 26/06/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
En el célebre icono de la Virgen del Perpetuo Socorro aparece un detalle que rara vez pasa desapercibido: una de las sandalias del Niño Jesús parece desprenderse de su pie. Lejos de ser un accidente artístico, encierra un profundo significado espiritual.

Millones de católicos veneran la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro en todo el mundo. Sin embargo, pocos conocen el significado de algunos de los símbolos presentes en este antiguo icono bizantino. Entre ellos destaca uno especialmente llamativo: la sandalia que cuelga del pie del Niño Jesús. ¿Qué quiso transmitir el artista con este detalle?

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
arteniño jesússignificadovirgen maria
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día