(VIDEO) ¿Te has fijado en este detalle del Niño Jesús?

En el célebre icono de la Virgen del Perpetuo Socorro aparece un detalle que rara vez pasa desapercibido: una de las sandalias del Niño Jesús parece desprenderse de su pie. Lejos de ser un accidente artístico, encierra un profundo significado espiritual.

Millones de católicos veneran la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro en todo el mundo. Sin embargo, pocos conocen el significado de algunos de los símbolos presentes en este antiguo icono bizantino. Entre ellos destaca uno especialmente llamativo: la sandalia que cuelga del pie del Niño Jesús. ¿Qué quiso transmitir el artista con este detalle?