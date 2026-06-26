Una película conmovedora que, al verla de cerca, revela una crítica actual sobre la niñez y la tecnología. Analizamos sus lecciones a la luz de Fulton Sheen

Los niños ya no juegan… y Toy Story lo sabe. Aunque esta nueva entrega puede parecer una simple película infantil, en realidad presenta una crítica clara al consumo actual de la tecnología en la niñez, especialmente en la forma en que los niños se relacionan y construyen vínculos.

Pixar nos adentra nuevamente en la vida de Bonnie, ahora con 8 años, quien enfrenta dificultades para hacer amigos. Sus padres, al notar estos problemas y percibir que los juegos tradicionales han quedado en segundo plano, deciden comprarle una tableta, convencidos de que esto le ayudará a integrarse mejor con otros niños.

A partir de esta situación, la historia no solo se vuelve emocionante y divertida, sino también un espacio con lecciones profundas que pueden leerse a la luz de las enseñanzas del venerable Fulton Sheen.

1 ¿La tecnología es una enemiga?

Fulton Sheen explicaba que el ser humano tiende a buscar sustitutos para llenar los vacíos del alma. En la película, los padres de Bonnie, con buena intención, recurren a la tecnología como solución a su dificultad para relacionarse. Sin embargo, lejos de resolver el problema, los juguetes comienzan a notar cómo Bonnie se vuelve más retraída y ansiosa.

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Esto plantea una pregunta importante: ¿la tecnología realmente nos acerca, o nos aísla sin darnos cuenta?

2 Priorizar la calidad de la amistad

“Amor significa relación: si se vive aislado, se convierte en egoísmo; si es absorbido en la colectividad, pierde su personalidad y, por lo tanto, el derecho de amar”.

Este problema se extiende más allá del uso de dispositivos. Hoy se nos hace creer que valemos más por la cantidad de “amigos” o seguidores en el mundo digital. Sin embargo, esta lógica muchas veces conduce al aislamiento y a la pérdida de identidad.

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Bonnie, en su intento por encajar, deja de lado aquello que le daba alegría: cambia sus juguetes por la aceptación de niñas que no logran comprender su corazón.

3 Aceptar el cambio

Frente a esta realidad, tampoco se trata de rechazar completamente la tecnología. Esta llegó para quedarse, y aprender a usarla con conciencia puede convertirla en una herramienta para crear verdaderos puentes de comunión.

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La película lo muestra con claridad en escenas donde los niños permanecen absortos en sus pantallas, reflejando una realidad actual. Sin embargo, Fulton Sheen nos recuerda que nuestra capacidad de amar debe crecer al mismo ritmo que estos cambios. Él mismo utilizó los medios de comunicación, como la televisión, para evangelizar y generar encuentros auténticos.

4 Atreverse a ser uno mismo

En medio de esta presión por encajar, Bonnie comienza a cuestionarse a sí misma e intenta adaptarse, incluso cuando esto le genera tristeza.

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Aquí aparece una de las lecciones más profundas: solo siendo fieles a quienes somos podemos encontrar una felicidad real y relaciones auténticas. Aunque el camino de la autenticidad puede ser exigente, es precisamente ese camino el que conduce a la verdad.

5 El amor es sacrificio

“El amor empieza por el deseo de algo bueno. Todo amor anhela la unidad”.

A lo largo de la saga, los juguetes nos enseñan una y otra vez el significado del amor verdadero. Personajes como Woody, Buzz y Jessie muestran una constante disposición a salir de sí mismos para buscar el bien de su niño, incluso cuando esto implica sacrificio.

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