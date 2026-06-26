Matrimonio: Cómo evitar la desconexión en siete días

Este método propuesto por los especialistas en relaciones John y Julie Gottman te ayudarán a trabajar en la desconexión en tu matrimonio

Muchas parejas creen que para mejorar su relación necesitan unas vacaciones románticas, una terapia larga o resolver todos sus conflictos de una vez. Sin embargo, décadas de investigación muestran algo distinto: los matrimonios más sólidos no se construyen con grandes gestos, sino con pequeñas acciones repetidas todos los días en el matrimonio.

Después de estudiar a miles de parejas durante más de cuarenta años, John y Julie Gottman concluyeron que el amor duradero se alimenta de hábitos sencillos que cualquier matrimonio puede poner en práctica. Esa es la propuesta de The Love Prescription: dedicar una semana a reconectar con la persona que amas.

Una guia que restaura

El objetivo de su libro no es solucionar todos los problemas en una semana, sino enseñar hábitos sencillos que cambian la forma en que la pareja se relaciona. Aquí te mostramos su receta.

Día 1: Responder a los intentos de conexión

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Las parejas felices no son las que nunca discuten, sino las que responden positivamente a los pequeños intentos del otro por conectar. Esos momentos suelen ser tan simples como:

Un abrazo.

Una sonrisa.

Enseñar un meme.

Contar algo que pasó en el trabajo.

Un suspiro esperando atención.

Cada uno representa una invitación que en realidad dice: "Quiero compartir este momento contigo". El detalle está en cómo responde el otro: pasa desapercibido dichos intentos responde al gesto del otro.

En ocasiones, el cansancio, el estrés o el hecho de estar viendo el celular o la televisión, evitan tener estos momentos de conexión. Basta con mirar, escuchar y mostrar que el otro importa.

Día 2: Haz una gran pregunta

Con frecuencia creemos que conocemos perfectamente a nuestra pareja. Pero las personas cambian. Por eso los Gottman recomiendan hacer preguntas profundas:

¿Qué te preocupa últimamente?

¿Qué sueño tienes para este año?

¿Qué te hace sentir amado?

¿Qué necesitas de mí en esta etapa?

Estas conversaciones actualizan lo que ellos llaman los "mapas del amor": el conocimiento continuo del mundo interior del otro.

Día 3: Da las gracias

La gratitud cambia el ambiente del matrimonio.

En lugar de dar por hecho lo que hace el otro, conviene expresarlo.

No hace falta esperar grandes acciones:

Gracias por preparar el desayuno.

Gracias por recoger a los niños.

Gracias por escucharme.

Sentirse valorado incrementa la satisfacción en la relación y reduce el enfoque en los errores cotidianos.

Día 4: has un cumplido sincero

No cualquier halago. Debe ser específico y auténtico. Por ejemplo:

"Admiro tu paciencia con los niños"

"Me encanta la manera en que enfrentas los problemas"

"Gracias por seguir luchando por nuestra familia"

Este ejercicio ayuda a recordar las cualidades que hicieron enamorarse al principio y evita que la crítica se convierta en la forma habitual de comunicarse.

Día 5: Aprende a pedir lo que necesitas

Muchas discusiones nacen porque esperamos que nuestra pareja adivine lo que sentimos. Los Gottman sugieren expresar las necesidades con claridad y sin atacar.

En lugar de decir: "Nunca me ayudas." Es preferible decir: "Hoy me siento muy cansado. ¿Podrías ayudarme con la cena?" Pedir ayuda fortalece la colaboración y evita resentimientos acumulados.

Día 6: Recupera el contacto físico

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No todo contacto físico tiene que conducir al encuentro sexual. Los investigadores recuerdan la importancia de:

Abrazarse

Tomarse de la mano

Dar un beso espontáneo

Sentarse juntos

Tocar el hombro del otro mientras conversa.

Estos pequeños gestos mantienen viva la sensación de cercanía emocional.

Día 7: Agenden una cita

No tiene que ser costosa. Lo importante es crear un espacio donde ambos puedan disfrutar el uno del otro sin interrupciones. Puede ser:

Caminar juntos

Cocinar en casa

Salir por un café

Ir a un parque

Rezar juntos y después cenar