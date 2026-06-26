La ONU denuncia un alarmante aumento de la violencia contra los niños

La violencia sexual contra los niños y niñas está aumentando en las zonas de guerra, según un informe publicado el 19 de junio por las Naciones Unidas. Desde la República Democrática del Congo hasta Sudán, incluyendo Gaza, la ONU denuncia el creciente uso de estos crímenes como arma de guerra e insta a los Estados a reforzar la protección de las víctimas más jóvenes

Una niña de ocho meses fue agredida sexualmente en Sudán del Sur. Un niño fue abandonado a las afueras de un hospital en el este de la República Democrática del Congo para una cirugía de emergencia. Una niña de 13 años fue violada en grupo frente a sus padres en Kharmout, la capital de Sudán, antes de dar a luz nueve meses después. Detrás de las cifras publicadas por las Naciones Unidas (ONU) el 19 de junio se esconde una realidad inquietante: los niños se están convirtiendo cada vez más en blanco directo de los conflictos armados.

El viernes, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, funcionarios de la ONU decidieron destacar estas historias para subrayar la magnitud de un fenómeno que crece rápidamente. En una declaración emitida con motivo de esta fecha, el Secretario General de la ONU, António Guterres, denunció el alarmante número de niñas y niños víctimas de violación, esclavitud sexual, matrimonios forzados y trata de personas. Afirmó que la violencia sexual se ha convertido en una estrategia deliberada para castigar a las poblaciones y desintegrar el tejido social.

Los niños son cada vez más el objetivo

En 2024, la ONU registró 4.617 casos verificados de violencia sexual relacionada con conflictos. Esta cifra aumentó a 9.788 casos en 2025, más del doble en tan solo un año. Si bien las mujeres y las niñas siguen representando la gran mayoría de las víctimas, la proporción de niños y niñas entre las víctimas continúa en aumento.

El informe indica que 1.779 niños y niñas fueron víctimas de violación u otras formas de violencia sexual durante el año. Casi el 99% de ellos son niñas. Un segundo informe publicado el mismo día destaca el alto costo que pagan los niños y niñas en las zonas de conflicto. En Gaza, un promedio de un niño y niña fue asesinado cada día durante los últimos ocho meses. Este hallazgo, según la organización, ilustra las limitaciones de los mecanismos actuales de protección infantil en las zonas de guerra.

"La violencia sexual se utiliza como táctica de guerra, terror, tortura y represión política tanto por actores estatales como no estatales"

Para Pramila Patten, Representante Especial de la ONU sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, estos crímenes ya no son incidentes aislados, haciéndose eco de la observación de António Guterres. "La violencia sexual se utiliza como táctica de guerra, terror, tortura y represión política tanto por actores estatales como no estatales", reiteró. "Trágicamente, los niños también son víctimas".

Los casos documentados por las Naciones Unidas revelan la extrema brutalidad de esta violencia. En muchas zonas de conflicto, se cometen violaciones en grupo durante los ataques a aldeas, y los secuestros se convierten en situaciones de esclavitud sexual o matrimonio forzado. La ONU también informa de casos de trata de personas en las fronteras, así como de violencia sexual infligida a niños detenidos, utilizada como forma de tortura.

Un arma para aterrorizar a la población.

Según Vanessa Frazier, Representante Especial del Secretario General para la Infancia y los Conflictos Armados, estos crímenes suelen derivarse de una lógica de dominación y destrucción de comunidades. Los más jóvenes son atacados para aterrorizar a la población, castigar a grupos enteros, controlar territorios o financiar a grupos armados mediante redes de trata. Las consecuencias van mucho más allá de las víctimas directas. El trauma psicológico, los embarazos forzados, las infecciones de transmisión sexual, la exclusión social y el abandono escolar suelen marcar a los supervivientes de por vida. Los niños nacidos de estas violaciones a menudo son rechazados por sus propias familias, según informa la ONU.

"Se necesitan 18 años para construir el futuro de un niño. Pero solo se necesitan unos segundos para cambiar el rumbo de toda una vida".

El informe suma a esta violencia la violencia del silencio. El temor a represalias, la vergüenza y el colapso de los sistemas de justicia y salud impiden que muchas víctimas testifiquen. Por ello, las Naciones Unidas subrayan que los casos verificados oficialmente probablemente representan solo una fracción de la realidad.

A pesar del aumento de las necesidades, los recursos para apoyar a las víctimas disminuyen, según informa la ONU. Sin protección de testigos ni enjuiciamiento legal, los perpetradores tienen pocos motivos para temer el castigo. "Se necesitan 18 años para construir el futuro de un niño", dijo Vanessa Frazier. "Pero solo se necesitan unos segundos para cambiar el rumbo de toda una vida".