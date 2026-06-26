Hemos olvidado cómo detenernos. San Agustín nos da algunos consejos a modo de guía sorprendentemente prácticos para este verano, ¡no te los pierdas!

En algún momento entre el último correo electrónico del trabajo y el primer día de vacaciones, algo sale mal. Llegamos a la playa, a las montañas o a la casa de la familia con nuestros teléfonos aún vibrando, nuestras mentes todavía repitiendo mentalmente los asuntos pendientes de junio y una vaga sensación de que deberíamos estar haciendo algo productivo con todo este tiempo libre. Tenemos programado un descanso, pero no sabemos cómo aprovecharlo. Hemos dejado de trabajar sin haber parado realmente. Aquí los consejos de san Agustín.

1 El descanso no es una recompensa

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Lo primero que Agustín nos diría es que dejemos de considerar el descanso como algo que nos hemos ganado. La lógica de las vacaciones modernas es esencialmente mercantil: trabajamos duro, acumulamos lo suficiente y luego nos permitimos descansar. El otium sanctum de Agustín se basa en una premisa completamente diferente.

El descanso no es el premio al final de la carrera. Es la condición en la que nos volvemos más plenamente humanos —la postura en la que el amor a la verdad puede realmente funcionar. Somos, como escribió en las primeras líneas de las Confesiones, hechos para Dios, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en él. Esa inquietud no se cura con dos semanas al sol. Se cura al dirigir la atención, por fin, hacia aquello que siempre estuvo buscando.

En la práctica, esto significa que lo primero que hay que hacer para tener un verano sagrado no es reservar las vacaciones, sino decidir para qué son esas vacaciones. No se trata de lo que harás, sino de lo que te permitirás recibir.

2 El silencio no es vacío

La vida interior de Agustín era intensamente bulliciosa: era un retórico, un polemista, un obispo con una correspondencia abundante y una diócesis que dirigir. Sin embargo, sus escritos vuelven constantemente a la imagen de la interioridad como un palacio vasto y silencioso, un espacio dentro de uno mismo donde Dios ya está presente y esperando. "Tú estabas dentro de mí", escribió, "y yo estaba afuera".

El verano, con sus días más largos y su ritmo más pausado, es una de las pocas estaciones que genuinamente nos invita a volver al interior —no al interior de la casa, sino al interior de uno mismo—. Deja el podcast a un lado. Disfruta de la larga tarde. Deja que el silencio sea pleno en lugar de llenarlo.

3 Haz menos, y hazlo por el simple hecho de hacerlo

Agustín trazó una línea clara entre el negotium —los negocios, la vida activa, las cosas que se hacen por su utilidad— y el otium, las cosas que se hacen por sí mismas. Un paseo sin destino. Una comida que se alarga demasiado. Una conversación con un viejo amigo que no lleva a nada. Estas no son horas perdidas. Son, en el sentido agustiniano, las horas más humanas de todas, porque apuntan más allá de la utilidad hacia algo que simplemente es. El ocio, bien entendido, es un ensayo para la eternidad —la cual, sospechaba Agustín, no será particularmente ajetreada.

4 El objetivo es el descanso, no la recuperación

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La industria moderna del bienestar presenta el descanso como una forma de recuperación —algo que hacemos para poder trabajar mejor después—. Agustín consideraría que esto es sutilmente erróneo. El otium sanctum no es un medio para un fin. No existe para hacerte más productivo a mediados de agosto o en septiembre. Existe porque el amor a la verdad lo exige, y porque el corazón que nunca deja de moverse nunca descubre hacia dónde se dirige.

Este verano, lo más agustiniano que puedes hacer es muy sencillo: detenerte. No para recuperarte, sino para llegar. El corazón inquieto no fue creado para el movimiento perpetuo. Fue creado, como sabía Agustín, para algo que finalmente lo mantenga en calma.