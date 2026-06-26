Kyrie eleison, la oración con la que pedimos perdón a Dios

La liturgia se ha construido a lo largo de muchos siglos, por eso resulta interesante descubrir el origen de cada oración que la componen, como el Kyrie eleison

La historia de la Iglesia revela la manera en la que se ha construido cada parte que constituye la liturgia -entre toda la riqueza que implica la evangelización y la atención a los fieles-, por eso, desmenuzar parte a parte la santa Misa nos lleva a comentar la oración del Kyrie eleison.

Señor, ten piedad

En primer hay que decir qué significa "Kyrie eleison". De acuerdo con la Enciclopedia católica:

Kyrie eleison - que en griego significa 2Señor, ten piedad" - es una expresión muy antigua, incluso precristiana, que se usa constantemente en todas las liturgias cristianas . Arriano la cita en el siglo II: «Invocando a Dios decimos Kyrie Eleison » (Diatribæ Epicteti, II, 7).

Como hemos detectado, en la liturgia de los sacramentos, especialmente en la santa Misa, cantamos "Señor, ten piedad", al momento de realizar el acto penitencial, que es cuando pedimos perdón a Dios por nuestros pecados.

Pero, originalmente, se usaba para responder a las letanías.

En algunas celebraciones solemnes se sigue cantando en la lengua original, pero lo usual es cantarlo en el idioma de cada país.

Su origen bíblico

Así oramos

Ya sea cantado o recitado, esa es la forma en que se reza el Kyrie eleison - agregamos el original en griego - :