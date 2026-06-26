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Consistorio: los cardenales presentan un panorama de los sufrimientos de la humanidad

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© Vatican Media

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I.Media - publicado el 26/06/26
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La Santa Sede presentó un resumen sobre la primera sesión del consistorio. En él, exponen que los cardenales hicieron un balance del estado actual de la humanidad

Los 178 cardenales de todo el mundo presentes en la primera sesión del consistorio convocado por León XIV la mañana del 26 de junio de 2026 hicieron balance del estado actual de la humanidad. Según un resumen de los debates publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los intercambios coincidieron en la observación de un mundo marcado por divisiones sociales, culturales y espirituales.

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Tags:
cardenalpapa leon xivsanta sede
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