6 amistades que todos deberíamos tener en nuestra vida

Todos tenemos mucho que aprender y aportar, por eso, tener estos tipos de amistad en tu círculo será fundamental para tu desarrollo

Seguramente has escuchado el dicho: "Dime con quién te juntas y te diré cómo eres". Aunque la frase puede sonar exagerada, lo cierto es que cada amistad que tenemos influye en nuestra forma de pensar, tomar decisiones, afrontar problemas e incluso vivir nuestra fe. ¿Haz pensado que amistades deberías incluir en tu circulo?

A menudo buscamos amigos con gustos similares a los nuestros, pero las relaciones más enriquecedoras suelen ser aquellas que nos aportan perspectivas distintas. Algunas amistades nos enseñan sobre la familia, otras sobre el trabajo, otras a vivir mejor nuestra fe, y algunas -incluso- nos desafían a cuestionar nuestras propias ideas.

Contar con una red diversa de amigos no solo amplía nuestra visión del mundo, sino que también nos ayuda a crecer como personas. Te mostraremos algunos tipos de amistad que incluso los especialistas recomiendan tener a lo largo de tu vida.

1 Amigos más grandes que tú

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Pueden convertirse en mentores para ti, ya que la amistad no tiene edad. Relacionarse con personas mayores permite acceder a una fuente invaluable de conocimiento y madurez.

Ellos han atravesado situaciones que nosotros apenas comenzamos a afrontar, como cambios laborales, crisis familiares, decisiones importantes, etc. por lo que sus consejos podrían darnos una nueva perspectiva para afrontar nuestra vida diaria.

2 Amigos que ya son padres

Cuando aún no tienes hijos, o estás comenzando la aventura de la maternidad o la paternidad, contar con amigos que ya han recorrido ese camino puede ser un gran regalo.

Ellos, con su experiencia, pueden compartir consejos, experiencias sobre la crianza y el desarrollo de los hijos, especialmente si sientes el llamado a formar una familia. Además, observar cómo viven su vida familiar puede inspirarnos a construir relaciones más sólidas dentro de nuestro propio hogar.

3 Amigos emprendedores o profesionales

Tener amistades que han logrado crear su propio negocio, o tener el trabajo de sus sueños, te puede servir como fuente de inspiración para alcanzar tus metas e impulsarte a salir de tu zona de confort.

Puedes aprender de su perseverancia, creatividad y capacidad para asumir riesgos. Esto te ayudará a tener una mentalidad de crecimiento. Además, pueden ayudarte a resolver dudas profesionales o de emprendimiento.

4 Amigos sacerdotes, religiosas o de profunda fe

La amistad también puede y debe ser un camino hacia Dios. Contar con amigos que viven su fe de manera comprometida permite resolver dudas espirituales, profundizar en la oración, recibir orientación en momentos difíciles y descubrir nuevas formas de vivir el Evangelio en lo ordinario.

Estas amistades suelen convertirse en un apoyo fundamental cuando atravesamos crisis o momentos de búsqueda espiritual, no porque tengan todas las respuestas, sino porque nos recuerdan constantemente aquello que es verdaderamente importante.

5 Amigos que piensan diferente a ti

Muchas veces nos cerramos al notar que alguien piensa distinto a nosotros. Sin embargo, Jesús se acercó a todos, incluso a aquellos que no lo querían o que pensaban diferente.

Y aunque no lo parezca, se puede aprender mucho de ellos. En una época en la que las redes sociales nos muestran principalmente opiniones similares a las nuestras, tener amigos que ven el mundo de manera distinta nos ayuda a:

Desarrollar la empatía.

Escuchar antes de juzgar.

Fortalecer nuestro pensamiento crítico.

Desarrollar respeto.

No se trata de cambiar nuestras convicciones, sino de aprender a dialogar con respeto y comprender que la realidad suele ser más compleja de lo que pensamos.

6 Amigos que comparten tus valores

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Por supuesto que no podíamos olvidarnos de aquellas amistades que nos acompañan en el mismo camino, teniendo las mismas metas y valores. Son quienes:

Nos comprenden más fácilmente.

Nos sostienen en momentos difíciles.

Celebran nuestros logros.

Nos ayudan a mantenernos fieles a nuestros valores.

Estas amistades suelen convertirse en un refugio emocional y espiritual.