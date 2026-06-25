(VIDEO) Estuvo cerca del Nobel, pero eligió otro camino

Pocos científicos han dejado una huella en la medicina moderna como Jérôme Lejeune. Su descubrimiento permitió comprender por primera vez la causa genética del síndrome de Down y abrió una nueva etapa en la genética humana. Pero cuando vio que ese mismo avance comenzaba a utilizarse para justificar abortos selectivos, decidió alzar la voz, aun sabiendo que podría afectar su prestigio profesional.
Jérôme Lejeune identificó la causa genética del síndrome de Down y se convirtió en uno de los científicos más destacados del siglo XX. Sin embargo, su defensa de la vida humana lo llevó a enfrentarse a gran parte del mundo académico