¿Por qué la Iglesia pide tantos años de catequesis infantil?

Padres de familia han externado a la Iglesia su duda sobre la duración de la catequesis infantil, que en muchas diócesis ya se extiende por varios años

Hemos escucha en las noticias que el obispo de Torreón, en México, anunció que la catequesis infantil para recibir la primera comunión será de dos años. Y no es el único, pero ¿por qué la Iglesia y los obispos están tomando estas decisiones, si anteriormente el catecismo era de solo unos meses?

La atención a los nuevos cristianos

La razón no parece obvia, pero está relacionada con el crecimiento espiritual de muchos niños que, en el bautismo, se convirtieron en nuevos cristianos y no recibieron mayor formación sino hasta que ingresaron a la catequesis presacramental. Y después, no progresan más.

Por eso no es mejor la situación para los adultos. Muchos no vuelven a tener acercamiento con la Iglesia sino hasta que deciden casarse y les piden tomar pláticas prematrimoniales, por lo que se infiere que no han hecho del Evangelio el centro de sus vidas.

Porque se trata de administrar los sacramentos con preparación suficiente para responder a las obligaciones que conllevan y no solo por compromiso social.

Por supuesto, cada Iglesia particular tiene una situación diferente, algunas diócesis están muy avanzadas en este aspecto y en algunas otras no ha podido florecer.

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La Iglesia y la fe de sus fieles

A este respecto, el Directorio General para la Catequesis menciona que hay:

« un gran número de personas que recibieron el bautismo pero viven al margen de toda vida cristiana ». Se trata, en efecto, de una muchedumbre de cristianos « no practicantes », aunque en el fondo del corazón de muchos el sentimiento religioso no haya desaparecido del todo. Despertarles a la fe es un verdadero reto para la Iglesia.(DC 25).

Decía un santo obispo que ningún padre o madre de familia quiere que su hijo se quede con los conocimientos adquiridos en el jardín de niños. Es obvio que harán lo posible para que se gradúe de una carrera universitaria para que pueda tener un mejor futuro.

Entonces, se preguntaba, ¿por qué no procuran lo mismo en la cuestión espiritual?

Es evidente que el católico bien instruido entiende que entre más conoce su fe, le será más fácil vivirla. La Iglesia es consciente de "que la catequesis debe adquirir el carácter de la formación integral, y no reducirse a una mera enseñanza: deberá empeñarse, en efecto, en suscitar una verdadera conversión" (DC 29).

Educar a los niños en la fe dentro de la familia

Ahora bien, la Iglesia hace su parte y puede esforzarse en buscar métodos infalibles para que los cristianos crezcan integralmente, sin embargo, el verdadero reto está dentro de las familias: papá y mamá deben trabajar juntos con los catequistas para que sus hijos reciban la mejor educación en la fe de manera permanente - y eso, los incluye a ellos - .

Porque los primeros catequistas de los niños son sus padres y de ellos depende que, al llegar a la catequesis presacramental, reciban solamente el complemento de lo que ya viven en su casa. Que no se trate de adquirir conocimientos nuevos, sino de afirmar lo que practican en familia.

Pero, lamentablemente, mientras esto no se logre, los obispo harán lo necesario para procurar que los fieles que soliciten los sacramentos tengan un verdadero encuentro con el Señor Jesús para que vivan la fuerza de su Palabra, dando testimonio de compromiso cristiano en su comunidad.