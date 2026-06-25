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Inicia la restauración de la Logia de Rafael, una joya oculta de los papas

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 25/06/26
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La famosa Logia de Rafael, situada en la segunda planta del Palacio Apostólico, será restaurada durante los siguientes cinco años. Este será el proyecto más importante de los Museos Vaticanos en los próximos años

El 24 de junio de 2026, los Museos Vaticanos presentaron su principal proyecto patrimonial para los próximos cinco años: la restauración completa de la famosa Logia de Rafael. Esta obra maestra del siglo XVI, inaccesible al público y ubicada en el corazón del Palacio Apostólico, será objeto de un proyecto a gran escala de 14,3 millones de dólares, que combinará tecnología láser de vanguardia y el patrocinio internacional.

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