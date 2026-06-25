Inicia la restauración de la Logia de Rafael, una joya oculta de los papas

El 24 de junio de 2026, los Museos Vaticanos presentaron su principal proyecto patrimonial para los próximos cinco años: la restauración completa de la famosa Logia de Rafael. Esta obra maestra del siglo XVI, inaccesible al público y ubicada en el corazón del Palacio Apostólico, será objeto de un proyecto a gran escala de 14,3 millones de dólares, que combinará tecnología láser de vanguardia y el patrocinio internacional.

La famosa Logia de Rafael, situada en la segunda planta del Palacio Apostólico, será restaurada durante los siguientes cinco años. Este será el proyecto más importante de los Museos Vaticanos en los próximos años

"Esta restauración será el proyecto más importante de los Museos Vaticanos en los próximos años", declaró con orgullo Barbara Jatta, directora de los Museos Vaticanos. Durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en la Galería Lapidaria de los Museos, destacó la importancia artística de la logia —una especie de corredor abierto— decorada por Rafael y su taller, uno de los muchos proyectos iniciados en el Vaticano por el gran constructor, el Papa Julio II, a principios del siglo XVI. En el siglo XIX, el Papa Pío IX decidió cerrar este espacio con la instalación de ventanas que aún se conservan.

Situada en la segunda planta del Palacio Apostólico, y con vistas al Patio de San Dámaso, la segunda logia, conocida como la "Logia de Rafael", de 65 metros de longitud y dividida en tres alas, permanece actualmente cerrada al público, ya que se encuentra una planta por debajo de los aposentos del Papa y tiene vistas a las oficinas de la Secretaría de Estado. Constantemente custodiada por la Guardia Suiza, esta estancia se encuentra en el camino que recorren los jefes de Estado y otros numerosos dignatarios que acuden en audiencia al Papa en el Vaticano.

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Dividida en trece tramos rematados por bóvedas de claustro y adornada con estuco y mármol de colores, la logia fue ricamente decorada por maestros del taller de Rafael. Los motivos principales son escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, así como figuras grotescas —figuras de animales y plantas que el genio italiano tomó prestadas de las de la Domus Aurea, la antigua residencia del emperador Nerón—. Barbara Jatta recordó cómo esta logia fue reconocida de inmediato como una obra maestra y copiada por toda Europa, convirtiéndose en la atracción más popular para los visitantes del Vaticano hasta el redescubrimiento y la restauración de la Capilla Sixtina en el siglo XX.

El monumento nunca había sido restaurado, salvo por "un intento desastroso en la década de 1970 que creó el mito negativo de que la logia no debía tocarse", declaró a I.MEDIA Angela Ceretta, conservadora de los Museos Vaticanos y miembro del equipo que supervisa el proyecto. Sin embargo, la restauración se ha vuelto esencial: el deterioro de los frágiles materiales de la logia se aceleró a partir del siglo XIX, con la instalación de ventanas que provocaron temperaturas muy elevadas durante el verano, así como la aparición de moho.

Entre 2019 y 2020, y nuevamente entre 2023 y 2024, los equipos de los Museos Vaticanos realizaron dos estudios piloto en una sección de la logia para evaluar la viabilidad del proyecto. "Al trabajar sobre estas superficies, avanzábamos a ciegas, pero pronto nos dimos cuenta de que sería necesaria una técnica de limpieza en seco", destacó Paolo Violini, jefe del laboratorio de restauración de pintura y madera de los Museos. Fue en este contexto donde el uso de la tecnología láser se volvió esencial, capaz de controlar con extrema precisión la intensidad de las intervenciones que pronto realizarán los equipos de los Museos.

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Desde el 15 de abril de 2026, un equipo de 21 conservadores de museos trabaja en un proyecto que se prevé dure cinco años. El trabajo se financia mediante un acuerdo con el Fondo Mundial de Monumentos, una organización independiente especializada en la restauración del patrimonio, con el importante apoyo de la Fundación Stephen A. Schwarzman.

Este filántropo estadounidense, fundador del fondo de inversión Blackstone, aportó 14,3 millones de dólares al proyecto, que también incluye la digitalización de la logia para hacerla accesible a investigadores y al público, así como un programa de formación para jóvenes conservadores de todo el mundo. Por último, los Mecenas de las Artes de los Museos Vaticanos financiarán la sustitución completa de las ventanas de la logia, instalando modelos con un sistema que filtra la luz solar.

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