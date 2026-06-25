Guía práctica para vivir el Mundial de fútbol sin estrés 

Arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026. Uno de los eventos más esperados por los aficionados, pero ¿cómo apoyar a tu selección sin estrés? Aquí unos consejos

Cada cuatro años, el Mundial de fútbol se convierte en una fiesta que reúne a familias, amigos y aficionados de todo el mundo. Los partidos, las reuniones, las emociones intensas y la constante conversación sobre los resultados pueden hacer que estas semanas sean apasionantes, pero también agotadoras. Por eso te compartiremos una guía para este evento tan esperado.

Aunque el fútbol tiene el poder de unir y generar momentos inolvidables, cuando la pasión se convierte en ansiedad, discusiones o desorden en la rutina familiar, deja de cumplir su propósito de entretenimiento. La clave está en disfrutar el torneo sin permitir que controle nuestro estado de ánimo, nuestras relaciones o nuestras responsabilidades.

El Mundial: una celebración, no una fuente de estrés

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Para muchos aficionados, cada partido se vive como si estuvieran dentro de la cancha. Sin embargo, es importante recordar que el deporte está diseñado para entretener y generar convivencia.

Cuando una derrota arruina el día completo o una discusión futbolera termina afectando las relaciones personales, es momento de replantear la manera en que se está viviendo el torneo.

A continuación Nazareth Castellanos, especialista en Neurociencia, comparte algunos consejos para vivir sin estrés cada partido del Mundial 2026.

1 Entender cómo actúa el cerebro

Nuestro cerebro no distingue entre lo que nos ocurre y aquello con lo que nos identificamos, por ejemplo, al portar la playera de la selección, celebrar sus victorias y sufrir sus derrotas.

Nazareth explica que el cerebro puede entrenarse para no reaccionar automáticamente ante aquello que nos molesta. Entre el estímulo (un gol fallido, una decisión arbitral, una derrota) y la respuesta existe un espacio donde podemos elegir cómo actuar.

Por lo tanto, al ver alguno de los partidos del Mundial, antes de gritar, discutir o enfadarte, haz una pausa consciente y recuerda que estás siendo un espectador por 90 minutos.

2 Haz una pausa

Cuando las emociones suben de intensidad, recomienda detenerse unos segundos y regular la respiración:

Inhalar durante 4 segundos.

Mantener el aire 4 segundos.

Exhalar durante 6 segundos.

Esta respiración envía al cerebro una señal de seguridad y reduce la activación emocional. Incluso, la especialista recomienda que al respirar, puedes repetir frases como: "estoy en un lugar seguro", "estoy viendo un evento deportivo y mi bienestar no depende del resultado".

3 Escuchar las emociones sin dejarse dominar por ellas

Es importante que recuerdes que "la emoción compartida es más importante que el resultado", señaló Nazareth. Ya que nuestro cerebro está diseñado para almacenar con mayor prioridad las experiencias emocionales compartidas.

"El verdadero valor del deporte no está en quién gana, sino en los vínculos que fortalecen".

4 Observar el cuerpo

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Castellanos señala que el cuerpo suele avisarnos antes de que explotemos emocionalmente porque nuestra mandíbula se tensa, la respiración se agita, los hombros se muestran rígidos y el pulso se eleva.

Detectar estas señales nos permite intervenir antes de reaccionar y eso nos ayudará a entender que estamos poniendo demasiada carga emocional en algo que no podemos controlar como el marcador de un partido de fútbol o algún tiro de algún penal, más que nuestras emociones.

5 Cuidar el contenido mediático en redes sociales

Las redes sociales son un espacio abierto para publicar, comentar y muchas veces se utiliza para discutir e insultar. Si te das cuenta que estás recibiendo mucho contenido de este tipo es mejor cerrar la aplicación y darte una pausa para no dejar que ese contenido te consuma.

6 Entender que no somos nuestras emociones

Una de las ideas más interesantes del video es cambiar frases como:

"Estoy enojado". Por: "Estoy sintiendo enojo".

Parece un detalle pequeño, pero ayuda a comprender que la emoción es pasajera y no define quiénes somos. Ya que, "sentir no es perder el control, sentir es estar vivo".