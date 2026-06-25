El resurgimiento del catolicismo en España ¿es real? 

La reciente visita de León XIV a España reaviva una pregunta que ha permanecido vigente durante un tiempo: ¿En verdad vemos un "retorno" de lo católico en el país?

El viaje del Papa León XIV a España llegó en un momento crucial. Rompió con un periodo de 15 años desde la última visita, cuando Benedicto XVI pisó tierras madrileñas para la Jornada Mundial de la Juventud en 2011. Este tiempo representa a toda una generación.

Cada vez son más los jóvenes que se declaran católicos en España. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el porcentaje de creyentes entre los 18 y 24 años incrementó 15.9 puntos en los últimos cinco años. Lo que es significativo en un país donde el número de creyentes ha venido cayendo desde los años 80, pasando de un 90 a un 55 por ciento de la población.

Algunos apuntan que la actual “retorno” católico se debe, en parte, al crecimiento de misioneros digitales —con figuras como Quique Mira, Carla Restoy y María Lorenzo—; el alcance del movimiento Hakuna; y más recientemente, por elementos mediáticos como el albúm Lux de Rosalía y la película Los domingos.

De hecho, el concepto de “giro católico” apareció por primera vez en 2025 en el diario El País. Diego Garrocho, analizó que la tendencia de la estética católica (el uso de símbolos tradicionales del catolicismo en moda, identidad y arte) podía significar algo más que una querencia visual, aunque todavía no es sencillo establecer que.

"Lo que ocurre es que entre más lo estudio más variables aparecen" señaló para el medio COPE.

La pérdida de autoridad del clero ha hecho que los jóvenes ya no sientan el mismo desprecio hacia la Iglesia que sí tuvieron sus padres y abuelos, perfectamente justificado por la historia española, fue la conclusión de Javier Cercas en entrevista con Denise Maerker hace apenas tres meses.

Es escritor y públicamente agnóstico. Su obra se ha especializado en la narrativa de la historia contemporánea española y en 2023, escribió sobre el viaje del Papa Francisco a Mongolia, invitado por la Editorial del Vaticano.

“No hay tal retorno. Las iglesias y seminarios siguen vacíos” aseguró. Sin embargo, Inés San Martin observa una realidad diferente.

“Se vive un renacer de la fe en España. Yo no tengo ninguna duda que muchos de los que están hoy en misa y tienen cuarenta años estuvieron en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 como peregrinos. Es un Madrid distinto al que viví hace 15 años” compartió en el podcast Descifrando a León.

San Martin comenzó su carrera en la comunicación como voluntaria en la JMJ de 2011, fue periodista vaticanista durante 8 años en el pontificado del Papa Francisco, y aunque actualmente se encuentra trabajando en obras misioneras, este año volvió a España como voluntaria para la visita del Papa León.

“Ya están en el punto (los jóvenes) de rebelarse contra el ateísmo de sus padres” añadió tras la visita.

Rafael Ruíz, profesor de sociología de las religiones, en entrevista para el medio COPE, señaló que si existen evidencias de algo que se está moviendo en los jóvenes, pero “tanto para hablar de un giro católico, preferiría ser prudente, y dejar que el propio tiempo vaya ordenando qué es lo que sucede” aclaró.

La generación actual posee un renovado interés por lo religioso, en eso parecen coincidir las opiniones, aunque provengan de lugares distintos. Y es que, el rumbo que toma la Iglesia en un país de gran tradición católica como es España, no solo influye en su propia región, sino en gran parte de los países de occidente.