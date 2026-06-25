El gobierno de León XIV toma forma con un segundo consistorio

Los próximos 26 y 27 de junio, el Papa León XIV reunirá por segunda vez en su pontificado a todo el colegio cardenalicio para un consistorio extraordinario. Una cita fundamental para el pontífice, quien la considera un instrumento de gobierno, pero también de unidad

Este viernes, los 241 miembros del Sagrado Colegio han sido invitados por el Papa León XIV a acudir al Vaticano para participar en un consistorio extraordinario. Según el Derecho Canónico, el papa puede convocar una reunión de este tipo "cuando así lo aconsejen las necesidades particulares de la Iglesia o el estudio de asuntos de gran importancia", a fin de que los cardenales le "brinden su ayuda". El consistorio convocado se denomina "extraordinario", a diferencia de los consistorios ordinarios, que pueden ser privados o públicos y que solo involucran a los cardenales presentes en Roma. El consistorio público, por su parte, sirve para nombrar nuevos cardenales.

Como su nombre lo indica, el consistorio extraordinario es, en teoría, el más excepcional. Benedicto XVI no convocó ninguno, y prefirió los consistorios ordinarios a puerta cerrada (cinco en total). Francisco, por su parte, solo ha convocado dos consistorios extraordinarios: uno en 2014 sobre el Sínodo sobre la familia y otro en 2022, sobre la reforma de la Curia romana. Si el Papa Francisco no hubiera recurrido a los consistorios ordinarios secretos para gobernar, los cardenales residentes fuera de Roma, tras la muerte del pontífice argentino, habían manifestado su deseo de que el gobierno de la Iglesia tomara más en cuenta la dimensión colegiada, para que la función cardenalicia no se limitara únicamente a su dimensión electoral.

Es en este contexto que el papa León XIV, fiel a la petición que surgió durante el cónclave, ha decidido ahora convertir el consistorio extraordinario en uno de los instrumentos clave de su gobierno. Aunque por el momento no ha convocado ningún consistorio ordinario, se dispone a celebrar su segundo consistorio extraordinario este mes de junio, tras el del pasado enero, en el que anunció su intención de organizar un evento de este tipo cada año a partir de 2027.

Un programa denso

Para León XIV, este consistorio sirve para recabar las orientaciones y perspectivas de los cardenales de Roma, pero sobre todo de los de todo el mundo, sobre temas de importancia. En enero, les había propuesto elegir dos temas entre cuatro opciones; los cardenales finalmente decidieron trabajar en dos temas clave del pontificado de Francisco: la sinodalidad (la dimensión participativa e inclusiva de la Iglesia) y la evangelización.

Estos dos temas siguen en la agenda del encuentro de junio y, por lo tanto, se profundizará en ellos: el primero se centrará en la forma en que la Iglesia católica debe anunciar el Evangelio; el segundo, en la puesta en marcha del Sínodo sobre el futuro de la Iglesia —un gran proyecto iniciado por el Papa Francisco para hacer que la Iglesia sea más abierta.

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Se han programado otros dos momentos de diálogo. El primero se centrará en las cuestiones planteadas por la encíclica Magnifica humanitas sobre la Doctrina Social de la Iglesia, en particular en el cuestionamiento del concepto de "guerra justa", respecto al cual se han expresado reservas sobre su adecuación al contexto contemporáneo. La segunda se centrará, en particular, en las divisiones actuales dentro de las sociedades contemporáneas, pero también en las demandas de aquellas personas a las que la Iglesia no escucha lo suficiente, partiendo de la reflexión sobre el concepto de "bien común".

Al igual que en enero, estas discusiones se cronometrarán rigurosamente, se llevarán a cabo en gran parte en grupos pequeños y se reservará un breve tiempo para las intervenciones libres. Y, al igual que en el encuentro anterior, los cardenales que residen fuera de Roma y están en activo tendrán prioridad sobre los de la Curia romana o los jubilados.

El método de León XIV

De esta nueva forma de gobernar se desprenden varias tendencias: en primer lugar, la idea de que los grandes temas de su pontificado, incluidos los que expuso en su encíclica, deben poder discutirse y madurarse con los cardenales en este marco "colegiado". Un estilo apreciado: en enero, todos los cardenales entrevistados elogiaron su capacidad para escuchar. El Papa también se toma un tiempo prolongado para reflexionar sobre las grandes cuestiones, y la escucha del trabajo de los cardenales debe acompañarlo en su toma de decisiones.

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Esto se aplica especialmente a los cardenales que trabajan fuera de Roma, ya que el objetivo declarado del Papa es que estos hagan llegar la voz de los cristianos de todo el mundo. Presta especial atención a la experiencia sobre el terreno, dando prioridad a las voces menos conocidas que las de los responsables de la Curia. El exmisionero en Perú da así prioridad a ciertas regiones más periféricas, especialmente a las más pobres, ya que ha anunciado la puesta en marcha de una forma de solidaridad financiera para permitir que todos puedan participar en el consistorio.

El control de la duración de las intervenciones será estricto —tres minutos— y refleja la voluntad del Papa de imponer un enfoque sintético y eficaz. En esta perspectiva, también fomenta claramente el trabajo en grupo para poder identificar tendencias generales. Tanto en la forma como en el fondo, el pontífice confirma que realmente pretende abordar la cuestión de la sinodalidad, incluso en estos encuentros al más alto nivel. Para él, no se trata solo de respetar el calendario que le legó el papa Francisco, el cual prevé un período de implementación hasta el 2028, cuando se celebrará una gran asamblea eclesial. Para León XIV, una cierta forma de sinodalidad puede contribuir a la unidad de la Iglesia. "Al salir, se percibía que todos estaban tranquilos", declaró un cardenal el pasado mes de enero.