Ave Regina Caelorum: Conoce y reza la antífona

Aunque se desconoce con precisión el origen de esta antífona mariana, se cree que puede haber sido escrita en el siglo XII. El Ave Regina Caelorum se canta o recita, en la Liturgia de las Horas, desde el 2 de febrero hasta el Jueves Santo y está compuesto por dos estrofas de cuatro versos cada una, además de un versículo y respuesta y una oración final.
Aleteia te presenta el texto completo en español y latín
Aquí tienes la oración completa:
Salve, Reina de los cielos y Señora de los Ángeles; salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz.
Alégrate, virgen gloriosa, entre todas la más bella; salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros
V. Concédeme alabarte, Virgen Santa.
R. Dame fuerza contra tus enemigos.
Oremos: Te rogamos, Señor misericordioso, que nos asistas en nuestra debilidad: que como nosotros conmemoramos ahora a Santa María siempre virgen, Madre de Dios, también nosotros con la ayuda de su intercesión renazcamos a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oración en latín:
Ave, Regina Caelorum, Ave, Domina Angelorum: Salve, radix, salve, porta Ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa, Super omnes speciosa, Vale, o valde decora, Et pro nobis Christum exora.
V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.
Oremus: Concede, misericors Deus, fragilitati nostrae praesidium: ut, qui sanctae Dei Genitricis memoriam agimus; intercessionis eius auxilio, a nostris iniquitatibus resurgamus. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.