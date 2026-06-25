Aprende a rezar la coronilla de San Rafael Arcángel

El arcángel san Rafael es mencionado en el libro de Tobías; se le reconoce como sanador, guía y compañero, por eso, al rezar la coronilla pidamos su intercesión

Rezar alguna devoción siempre será de provecho espiritual. La coronilla del arcángel san Rafael, un enviado de Dios mencionado en el Antiguo Testamento de la Biblia en los capítulos 5 al 12 del libro de Tobías, es poco conocida.

Por los acontecimientos narrados en la Sagrada Escritura, se reconoce al arcángel Rafael como sanador, guía y compañero, ya que es el ángel que concedió la salud a los enfermos, promovió el amor entre las familias, acompañó a Tobías en la misión que le encomendó su padre y le ayudó para casarse con Sara.

Con esta oración le pedimos sanación, guía y apoyo espiritual en los momentos de dolor.

Cómo se reza la coronilla

Puede utilizarse un decenario. En las tres primeras cuentas se rezan tres Ave Marías, y en las siguientes diez se invoca a cada una de las órdenes angélicas con una jaculatoria. Puede rezarse de manera personal o en comunidad, dirigido por un guía:

Guía:

"Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y de Espíritu Santo". Amén.

Guía:

"Tú eres Rafael, el Sanador, tú eres Rafael, el Guía, tú eres Rafael, el Compañero;

Siempre al servicio del dolor humano".

Guía: En honor a María, la Reina de los Ángeles : (Se rezan tres Ave Marías):

"Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte". Amén.

Guía: En honor de los ángeles:

Todos: "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos.

¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Guía: En honor de los Arcángeles:

Todos: "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los Ejércitos.

¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Guía: En honor de los Tronos:

Todos: "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos.

¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Guía: En honor a las Dominaciones:

Todos: "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los Ejércitos.

¡Llenos de tu gloria están el cielo y la tierra!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Marijana Batinic

Guía: En honor a las Virtudes :

Todos: "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los Ejércitos.

¡Llenos de tu gloria están el cielo y la tierra!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Guía: "En honor de los Principados:

Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los Ejércitos.

¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Guía: En honor a las Potestades :

Todos: "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los Ejércitos.

¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Guía: En honor de los Querubines:

Todos: "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos.

¡Llenos de tu gloria están el cielo y la tierra!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Guía: En honor de los Serafines:

Todos: "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos.

¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria!

¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo!"

Guía: "San Rafael, ángel de la salud, del amor, de la alegría y de la luz".

Todos: "Ruega por nosotros".